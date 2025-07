Le retour de BLACKPINK sur scène, après trois années de pause, s’annonçait triomphal. Le 5 juillet 2025, les quatre membres du groupe sud-coréen — Jennie, Jisoo, Lisa et Rosé — ont fait vibrer le Goyang Stadium à Séoul pour le lancement de leur nouvelle tournée mondiale, DEADLINE. Mais une séquence filmée en plein concert est venue troubler l’euphorie des fans, plaçant Jennie au centre d’une controverse inattendue.

Alors que les smartphones étaient officiellement interdits pendant la représentation, plusieurs extraits ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. L’un d’eux, en particulier, a retenu l’attention : on y voit Jennie, visiblement contrariée, s’adresser à un membre de l’équipe technique, apparemment à propos de ses bottes mal attachées. Dans la séquence, l’artiste semble hausser le ton, ce qui a conduit certains internautes à l’accuser de comportement autoritaire, voire de mépris envers le staff.

Le clip, partagé massivement sur Twitter et Reddit, a suscité un débat enflammé. Tandis que certains fans dénoncent une attitude « inacceptable », d’autres appellent à la prudence, rappelant qu’une courte vidéo sortie de son contexte ne permet pas de juger une personne dans son intégralité.

She was shouting because of how loud it was. That staff is also her manager since YG days and they’re so close that she left YG and moved to OA with Jennie. You can’t create fake problems using her lol https://t.co/UVPBbjbtMf pic.twitter.com/khbgMyTMxo

