Cette rappeuse colle du scotch sur son visage pour sa mise en beauté

Doechii n’est plus seulement une étoile montante du rap. Avec ses tubes viraux comme « What It Is et Denial is a River », ses performances acclamées et sa victoire aux Grammy Awards, l’artiste s’impose aujourd’hui aussi comme une figure incontournable de la mode et de la beauté.

Ce que la plupart cachent, elle l’expose

Ce n’est pas seulement sa musique ou ses looks couture qui font parler d’elle. Depuis quelque temps, un détail beauté attire l’attention : Doechii colle du scotch – ou plus précisément, des bandes de face tape – sur son visage… et les laisse volontairement apparentes.

Le face tape est un accessoire de beauté utilisé depuis longtemps pour créer un effet liftant. Habituellement, ces bandes sont discrètement dissimulées derrière les oreilles ou sous les cheveux, pour donner un aspect « lisse » au visage sans que personne ne le sache. Sauf que Doechii, elle, fait tout l’inverse. Elle les montre. Délibérément.

Sur scène, sur les tapis rouges, dans les événements… elle arbore fièrement ces bandes visibles sur les tempes, parfois même avec les ficelles qui traversent sa chevelure. Le message est clair : ce que d’autres cachent, elle le met en lumière.

Une réponse directe à la critique

Évidemment, ce choix stylistique n’a pas échappé aux critiques en ligne. Doechii a toutefois rapidement réagi avec une vidéo TikTok intitulée « addressing the face tape 😒 » (aborder le ruban adhésif du visage), dans laquelle elle déclare simplement : « Les face tapes sont là exprès, parce que… c’est cnt ».

Ce mot, souvent utilisé dans les milieux queer ou de la mode pour désigner quelque chose de radical, de stylé, d’assumé, en dit long. Pour elle, il ne s’agit pas seulement d’un outil beauté, mais d’un acte esthétique affirmé.

Entre esthétique brute et détournement des codes

Dans une récente interview à Cosmopolitan UK, Doechii confie : « J’aime foutre le bazar. C’est plus cool à mes yeux. J’ai été attirée par le face tape justement parce qu’il est censé être caché. Moi, je le montre. Je suis ce genre de personne. J’aime porter mes tee-shirts à l’envers, mes pantalons à l’envers. Mon goût pour l’imperfection se retrouve dans tout ce que je fais ».

Son styliste, Sam Woolf, ajoute pour le New York Times : « Elle aime exposer ce qu’on est censé dissimuler. Elle pense différemment. Elle aime être vulnérable ».

Un vent nouveau sur la beauté

Ce choix s’inscrit dans une tendance plus large de remise en question des normes traditionnelles de la beauté. Fini le maquillage ultra-flouté et les techniques invisibles : de plus en plus de célébrités revendiquent une beauté expressive, brute, imparfaite.

La maquilleuse Kelly Zhang expliquait justement récemment dans Teen Vogue : « Pendant des années, c’est le look lissé à l’extrême qui dominait. Aujourd’hui, on revient à quelque chose de plus franc, plus vrai, et puis chaque personne fait comme elle veut ».

Doechii en est l’incarnation parfaite. Elle navigue entre l’audace créative et la sincérité, sans jamais renier ce qui fait sa singularité. Son style évolue au fil des événements, parfois avec, parfois sans. Tout dépend des « vibes », comme elle le dit elle-même. Une chose est sûre : si elle les porte, ce ne sera pas pour les dissimuler. Ce sera pour faire une déclaration. Encore une.