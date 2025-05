Lindsay Lohan revient sous les projecteurs avec élégance. À l’occasion d’un nouveau shooting réalisé pour l’édition américaine du magazine ELLE, l’actrice américaine a dévoilé sur Instagram une série de clichés qui ont immédiatement fait sensation. En noir et blanc, ces photos captent une facette résolument stylée de la star, qui continue de fasciner par sa présence et son aura unique.

Une esthétique sobre et puissante

Sur les clichés publiés le 29 mai 2025 sur Instagram, Lindsay Lohan apparaît tantôt drapée dans un manteau en cuir structuré, tantôt dans une pièce aux volumes amples et en (probable) fausse fourrure. Le noir et blanc accentue l’intemporalité du style, mettant en valeur les textures, les contrastes et surtout, l’attitude affirmée de l’artiste. Chaque image semble raconter une histoire silencieuse, entre élégance classique et modernité affirmée.

Le photographe Chris Colls, habitué des éditoriaux de mode, signe cette série aux accents cinématographiques, soulignant les traits de Lindsay Lohan avec une lumière franche mais toujours flatteuse. Le maquillage, réalisé par Kristofer Buckle, reste subtil, mettant l’accent sur le regard. Quant à la coiffure assurée par Ward Stegerhoek (@wardhair4real), elle alterne entre coiffé-décoiffé et volumes rétro, accompagnant parfaitement les différentes silhouettes.

Une publication saluée par les fans

Sur son compte Instagram (@lindsaylohan), l’actrice a partagé plusieurs photos de cette séance, accompagnées d’un message chaleureux : « Thank you @elleusa and @ninagarcia ❤️ Thanks to a great team for this shoot! 😘 @kristoferbuckle @wardhair4real @alexwhiteedits @chriscolls and thank you to my dear friend @chloeiscrazy for taking time to do my interview 🤩😊☺️ ».

Le post, largement commenté et liké, témoigne de l’enthousiasme du public face à ce retour médiatique stylisé. Les compliments pleuvent, souvent résumés en un mot repris en boucle dans les commentaires : « magnifique ».

Une nouvelle ère pour Lindsay Lohan

Depuis son installation à Dubaï, Lindsay Lohan mène une carrière plus discrète mais néanmoins dynamique. Après son retour sur Netflix en 2022 avec la comédie romantique « Falling for Christmas », elle enchaîne désormais les projets choisis avec soin, privilégiant la qualité à la surmédiatisation. Ce photoshoot pour ELLE semble marquer une nouvelle étape dans sa façon de se présenter au monde : sûre d’elle, posée, et parfaitement à l’aise avec l’image qu’elle choisit de renvoyer.

L’interview accompagnant les clichés, menée par la journaliste et amie Chloe Malle (@chloeiscrazy), promet un échange plus personnel. Si le contenu n’a pas encore été publié en intégralité au moment de l’annonce, les premiers extraits laissent entrevoir une Lindsay Lohan plus apaisée que jamais, loin des tumultes qui ont autrefois jalonné sa carrière.

Un hommage au style

Ce photoshoot met en lumière l’évolution de l’actrice tout en célébrant une vision sophistiquée de la mode. Les choix vestimentaires, probablement issus de maisons de luxe sélectionnées par la styliste Alex White, reflètent une esthétique sobre mais impactante. Rien de tape-à-l’œil, tout repose sur l’attitude, la posture et la cohérence de l’ensemble.

À travers cette série, Lindsay Lohan montre ainsi qu’elle n’a rien perdu de sa capacité à captiver l’objectif. Mieux encore : elle semble avoir trouvé une nouvelle manière de rayonner, avec sérénité et force tranquille.