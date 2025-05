Le 28 mai au soir, Scarlett Johansson a fait une apparition remarquée à Manhattan lors de la première du très attendu « The Phoenician Scheme ». Sur le tapis rouge installé au Jazz at Lincoln Center, l’actrice américaine a ébloui les photographes dans une robe corail signée Saint Laurent. Une mise en beauté maîtrisée, une attitude rayonnante et une élégance naturelle qui ont immédiatement capté l’attention.

Une allure raffinée, tout en modernité

Pour cette grande soirée, Scarlett Johansson arborait une silhouette sculpturale dans une robe bustier aux lignes épurées. Le choix du corail, une teinte vive mais subtile, apportait une touche d’audace sans jamais rompre l’équilibre de la tenue. En accessoire, un collier lariat et des bagues de la maison Taffin, sélectionnés par la styliste Kate Young, venaient compléter ce look sophistiqué sans ostentation.

Loin des coiffures strictes qu’elle porte souvent lors d’événements officiels, la comédienne avait cette fois laissé sa chevelure légèrement ondulée tomber sur ses épaules. Un choix du coiffeur David von Cannon, qui renforçait l’impression de naturel et de décontraction chic. Quant au maquillage, signé Hung Vanngo, il se faisait discret : sourcils structurés, lèvres rehaussées subtilement, pour un résultat tout en finesse.

Une présence complice avec l’équipe du film

Scarlett Johansson n’était pas seule pour célébrer la sortie de « The Phoenician Scheme », une comédie d’espionnage teintée d’humour noir réalisée par Wes Anderson. Elle a posé aux côtés du cinéaste ainsi que d’un impressionnant casting : Michael Cera, Benicio del Toro, Bryan Cranston, Tom Hanks, Mia Threapleton, Hope Davis, Steve Park, F. Murray Abraham et Scott Shepherd. Dans le film, Scarlett incarne un personnage singulier et mystérieux, simplement nommé « Cousin », une figure « titanesque » à l’humour pince-sans-rire.

Entre cinéma indépendant et tapis rouge

Cette apparition new-yorkaise survient alors que Scarlett Johansson profite encore de l’écho positif de « Eleanor the Great », son tout premier long-métrage en tant que réalisatrice, projeté à Cannes le 20 mai dernier. Le film a reçu une ovation de 6 minutes lors de sa première au Festival, saluant la performance de June Squibb, 95 ans, dans le rôle principal d’Eleanor, une nonagénaire new-yorkaise bouleversée par la perte de sa meilleure amie.

Produit par Wayfarer Studios et soutenu par Steve Sarowitz, Justin Baldoni et Jamey Heath, « Eleanor the Great » marque une étape importante dans la carrière de Johansson, qui affirme désormais son regard de réalisatrice sans pour autant s’éloigner des plateaux en tant qu’actrice.

Une icône toujours aussi influente

Qu’il s’agisse de ses choix artistiques ou de ses apparitions publiques, Scarlett Johansson continue de fasciner par sa capacité à se réinventer tout en demeurant fidèle à elle-même. Sur ce tapis rouge new-yorkais, elle s’est montrée à la fois complice avec ses partenaires de jeu et d’une classe irréprochable.

Le film « The Phoenician Scheme », quant à lui, sort en salles américaines en édition limitée ce vendredi 30 mai 2025, avant une distribution élargie aux États-Unis et au Royaume-Uni à partir du 6 juin. Il affiche déjà un score de 76 % d’avis positifs sur Rotten Tomatoes, preuve que l’univers singulier de Wes Anderson continue de séduire.