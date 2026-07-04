Lizzo fait sensation dans une robe en tulle au style affirmé

La chanteuse et rappeuse américaine Lizzo a fait sensation lors des BET Awards 2026, dans une robe longue en tulle chocolat-brun au style résolument affirmé, qui s’est imposée comme l’une des apparitions les plus commentées de la soirée.

Une robe longue en tulle chocolat-brun

C’est lors de la 25ᵉ édition des BET Awards 2026, l’un des plus prestigieux rendez-vous de la musique noire américaine, que Lizzo a livré l’une de ses apparitions les plus marquantes de l’année. L’élément central de cette apparition est sans conteste sa robe. Lizzo portait une création longue dans une teinte chocolat-brun particulièrement chaude, taillée dans un tulle léger et ajouré. Une couleur peu commune sur les tapis rouges, qui tranche avec les classiques noir, blanc, rouge ou or, et qui met particulièrement en valeur le teint de la chanteuse.

Cette nuance, à la croisée du marron et du bronze, s’inscrit également dans la tendance des couleurs naturelles et organiques qui s’imposent depuis plusieurs saisons. Une démarche stylistique fine, qui démontre une vraie maîtrise des références chromatiques contemporaines.

Une pluie de sequins pour capter la lumière

Au-delà du choix de la matière, c’est l’ornementation de la robe qui en a fait toute la richesse. La pièce était entièrement recouverte de minuscules sequins, qui captaient la lumière à chaque mouvement de la chanteuse. Une mise en scène scintillante qui transformait la robe en véritable création de scène. Et la construction de la robe joue également un rôle essentiel dans son impact visuel. Une coupe qui prolonge la silhouette dans une verticalité élégante, et qui renforce l’impression de présence imposée par Lizzo sur le tapis rouge. Cette approche ajustée et fluide rappelle les grandes silhouettes des stars hollywoodiennes des années 1930 et 1940.

Un maquillage nude pour équilibrer l’éclat

Côté beauté, Lizzo a opté pour un maquillage volontairement nude, qui mettait en valeur son teint sans le surcharger. Lèvres pâles, peau lumineuse, regard à peine souligné : une mise en beauté minimaliste qui laisse toute la place à la robe et à son ornementation pailletée. Une démarche stylistique cohérente avec un grand principe des apparitions sur tapis rouge : quand la tenue est forte, le maquillage doit l’accompagner sans le concurrencer. Une approche maîtrisée, qui révèle une compréhension fine des équilibres visuels.

Une touche de violet pour les détails

Pour parfaire son look, Lizzo a misé sur quelques détails dans une teinte inattendue. La chanteuse arborait une manucure violet vif, accompagnée d’une bague ornée d’une grosse pierre brillante dans la même teinte. Le choix du violet, complémentaire chromatique du jaune et compagnon du brun, crée une harmonie subtile avec la robe chocolat. Une démonstration de l’attention portée à chaque détail de la silhouette, jusque dans le choix des accessoires les plus discrets.

Une crinière bouclée et volumineuse

Côté coiffure, Lizzo a misé sur ses longues boucles caractéristiques, laissées libres et particulièrement volumineuses. Cette chevelure qui retombait sur ses épaules dans une cascade naturelle, apporte une dimension à la fois souple et organique à l’ensemble du look. Une démarche capillaire qui prolonge la dimension affirmée du look général, tout en y apportant une touche de douceur et de naturel.

Une vague de réactions enthousiastes sur les réseaux

Sans surprise, l’apparition de Lizzo aux BET Awards 2026 a immédiatement déclenché une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Les images de la chanteuse ont rapidement fait le tour des plateformes, alimentant les conversations sur la mode des grandes soirées de récompenses. Comme à chaque apparition publique de l’artiste, ses fans ont massivement salué le caractère affirmé de ses choix vestimentaires, et l’authenticité de sa présence sur le tapis rouge.

Avec sa robe longue en tulle chocolat-brun pailletée, sa manucure violette et sa crinière volumineuse, Lizzo signe ainsi l’une des apparitions les plus marquantes des BET Awards 2026. Au-delà du look lui-même, elle confirme sa place parmi les figures les plus stylées et les plus affirmées de la pop américaine contemporaine.