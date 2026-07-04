Le nouveau look d’Ester Expósito attire l’attention, jusqu’à Kylian Mbappé

L’actrice espagnole Ester Expósito a partagé sur Instagram une série de photos présentant un nouveau look, à la fois chic et tendance. Une publication qui a séduit ses abonnés – et attiré un commentaire remarqué du footballeur Kylian Mbappé.

Un look bicolore tendance

Pour cette série de clichés, Ester Expósito a misé sur un ensemble deux-pièces dans des tons gris et noir. L’actrice portait un haut court à col Bardot et manches courtes bouffantes, associé à une jupe mi-longue assortie, à la coupe fluide. Des mules noires à talons et une paire de lunettes venaient compléter ce look, à mi-chemin entre l’esprit « office siren » et l’allure coquette, très en vogue. Un ensemble sobre et élégant, parfaitement maîtrisé.

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Un commentaire remarqué de Kylian Mbappé

Parmi les nombreuses réactions, un commentaire n’est pas passé inaperçu : celui du footballeur international français Kylian Mbappé, qui a laissé un cœur sous la publication. Un petit geste qui a suffi à faire réagir les internautes, alors que les noms des deux personnalités ont récemment été associés.

Une actrice et icône mode

Au-delà de ce look, Ester Expósito confirme son statut d’icône mode. Révélée par la série à succès « Elite », l’actrice espagnole s’est imposée comme une figure suivie de près pour ses choix vestimentaires, sur les tapis rouges comme sur les réseaux. Habituée des défilés, elle inspire régulièrement ses millions d’abonnés.

Avec ce look bicolore, Ester Expósito signe une apparition aussi chic que tendance. Entre esprit « office siren » et touche coquette, l’actrice confirme son sens du style – et son talent pour faire réagir, jusque dans ses commentaires. De quoi, sans surprise, ravir ses fans.