Avant la Coupe du monde, le look de Rihanna pourrait relancer une tendance

À chaque apparition, Rihanna transforme le moindre trottoir en podium improvisé. Début juin, à New York, la chanteuse et femme d’affaires barbadienne a une nouvelle fois attiré tous les regards avec une silhouette mêlant influences sportives et élégance citadine. Alors que la Coupe du monde 2026 bat désormais son plein (du 11 juin au 19 juillet), son look pourrait bien confirmer le retour d’une tendance déjà dans les starting-blocks.

Quand le jersey de football change de terrain

Repérée en marge du Governors Ball Music Festival, où se produisait son compagnon A$AP Rocky, Rihanna affichait un mélange de styles aussi surprenant qu’efficace. En pièce centrale : un jersey de football noir oversize orné du numéro 18. Plutôt que de l’associer à un pantalon décontracté, l’artiste a choisi une jupe midi crayon noire, agrémentée de détails smockés et d’un ourlet volanté. Une façon de jouer avec les contrastes et de rappeler qu’il n’existe aucune règle immuable en matière de mode.

Pour compléter sa silhouette, Rihanna a opté pour des escarpins blancs à bout pointu, un sac Louis Vuitton, des bijoux dorés superposés et d’imposantes lunettes de soleil. Un assemblage qui démontre qu’un vêtement sportif peut parfaitement trouver sa place dans un vestiaire sophistiqué.

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Le « blokecore », ou l’art de détourner les codes

Ce mélange des genres porte un nom : le « blokecore ». Popularisée sur TikTok ces dernières années, cette esthétique revisite les tenues associées aux supporters britanniques. Hauts vintage, allure décontractée et références à la culture footballistique deviennent alors des éléments de style à part entière.

Longtemps considérée comme « une niche », cette tendance a progressivement séduit des personnalités influentes de la mode. Porté avec une jupe fluide, des ballerines ou des talons, le jersey s’éloigne de son image strictement sportive pour devenir une pièce mode à part entière. L’intérêt du blokecore réside aussi dans sa liberté : il encourage à composer des tenues qui reflètent votre personnalité, vos goûts et vos envies, sans se limiter à des catégories prédéfinies.

Une pièce déjà ancrée dans la culture mode

Si Rihanna contribue aujourd’hui à remettre le jersey de football sous le feu des projecteurs, son histoire dans la mode ne date pas d’hier. Dès les années 1990, David Beckham a participé à faire évoluer l’image du jersey, en le portant bien au-delà des stades. Au fil du temps, le vêtement est devenu un symbole culturel, à la croisée de la passion sportive et de l’expression stylistique.

Dans les années 2010, des créateurs comme Virgil Abloh ou Kim Jones ont renforcé sa légitimité en intégrant ses codes à des collections de luxe et de streetwear. Désormais, il s’invite dans des silhouettes plus raffinées, à l’image de celle imaginée par Rihanna.

Le jersey de football, star inattendue du Mondial 2026

Le calendrier joue évidemment en faveur de cette tendance. Depuis le 11 juin, la Coupe du monde 2026 rythme déjà les conversations et inspire les dressings. Dans ce contexte, le jersey de football s’impose comme l’une des pièces phares de la saison. Loin des injonctions et des silhouettes figées, cette tendance célèbre avant tout le plaisir de s’habiller selon ses propres codes. Supporter une équipe, aimer la mode ou mixer les deux : pourquoi choisir ?

Avec cette apparition remarquée, Rihanna rappelle ainsi surtout qu’un vêtement peut raconter plusieurs histoires à la fois. Et cet été, le jersey de football pourrait bien devenir l’allié mode de celles et ceux qui aiment conjuguer confort, caractère et créativité.