Lizzo transforme son rapport au corps avec une décision radicale

La chanteuse Lizzo poursuit son engagement en faveur de l’acceptation de soi avec un tournant symbolique : elle a décidé de bannir le mot « régime » de son vocabulaire. Une évolution personnelle qu’elle attribue à une réflexion provoquée par son compagnon, l’acteur et comédien Myke Wright.

Une question qui bouleverse

Invitée au micro du podcast « On Purpose with Jay Shetty », l’interprète de « Special » a raconté un moment décisif dans sa façon de penser son corps. Alors qu’elle exprimait sa satisfaction d’avoir « perdu quelques kilos », son compagnon lui a simplement demandé : « Où sont-ils partis ? ». Une question anodine en apparence, mais qui l’a profondément interpellée.

« J’étais en colère contre lui… mais il m’a fait comprendre que je ne voulais rien perdre, je voulais gagner », confie la chanteuse. Une phrase révélatrice de son changement de perspective : plutôt que de se focaliser sur ce qu’elle perd, Lizzo préfère désormais se concentrer sur ce qu’elle gagne – en estime, en bien-être, en liberté.

« On ne perd pas de poids, on s’en libère »

Ce changement de vocabulaire n’est pas anodin. Lizzo insiste sur l’importance des mots employés pour parler du corps. « Je veux être très précise avec les mots qui sortent de ma bouche parce qu’il y a des jeunes qui me regardent », explique-t-elle dans le podcast. L’artiste de 36 ans sait que son discours a un impact, notamment sur les plus jeunes qui, comme elle dans son adolescence, peuvent être sensibles à la façon dont les médias abordent les variations de poids.

Lizzo se souvient de l’influence négative qu’ont eue sur elle les commentaires autour du corps des célébrités dans les médias lorsqu’elle était ado. Aujourd’hui, elle souhaite véhiculer un message différent, plus bienveillant. Elle insiste sur une idée forte : « on ne perd pas de poids, on s’en libère si on le souhaite ».

Une responsabilité assumée

Consciente de sa portée médiatique, Lizzo ne prend pas son rôle à la légère. « Même ma façon de libérer ce poids a affecté les gens et je prends ça au sérieux », affirme-t-elle. Derrière son image engagée se cache une réflexion profonde sur les enjeux liés à l’image corporelle, notamment dans le monde du divertissement. En décidant de bannir le mot « régime », Lizzo envoie en effet un message fort : celui de se libérer des injonctions et de privilégier une approche plus douce et respectueuse du corps. Un geste simple, mais porteur de sens dans un monde où la pression esthétique est omniprésente.

Ce positionnement s’inscrit dans la continuité de son parcours artistique et militant. Depuis plusieurs années, Lizzo fait du body positivity un pilier de son discours public, que ce soit dans ses chansons, ses clips ou ses prises de parole. Son message reste clair : le corps n’a pas à être corrigé, il mérite d’être célébré tel qu’il est.