Rihanna en porte-jarretelle : découvrez cette collaboration avec DIESEL

L’audace a un nouveau visage : Rihanna réinvente le porte-jarretelle avec une touche inattendue. Décryptage d’une collaboration qui secoue les codes de la mode.

Rihanna en porte-jarretelles : une collaboration audacieuse avec Diesel

La scène de la mode s’illumine d’une nouvelle étoile grâce à la collaboration entre Rihanna et DIESEL. Le lancement de cette collection capsule, révélé le 8 octobre, est un véritable feu d’artifice créatif où se rencontrent deux univers : celui de Savage X Fenty, synonyme d’inclusivité et de sensualité, et celui de DIESEL, empreint d’un esprit rebelle et urbain. Cette alliance promet une exploration audacieuse des frontières entre lingerie fine et prêt-à-porter.

Une fusion entre sensualité et caractère urbain

Cette collection ne manque pas de caractère, faisant écho à la vision artistique de Rihanna. Les amateur.rice.s de mode sont invité.e.s à découvrir des pièces qui célèbrent le corps dans toute sa diversité.

Cette collaboration propose des articles tels que :

des corsets rehaussés d’imprimés reptiliens pour une touche sauvage.

des porte-jarretelles qui flirtent avec l’audace.

des culottes écarlates qui incarnent la passion.

et des robes moulantes qui sculptent les silhouettes.

L’artiste a su captiver son public non seulement par sa musique mais aussi par ses choix stylistiques toujours plus surprenants. Dans cette collection, elle se métamorphose avec une chevelure flamboyante pour mettre en lumière ces créations. Les prix accessibles permettent à chacun.e d’accéder à ce monde où luxe et accessibilité s’entremêlent harmonieusement.

Avec cette collaboration, l’image du porte-jarretelles est sublimée et réinventée, loin des clichés étriqués. Il devient un symbole de puissance féminine, un accessoire du quotidien où chaque femme peut y puiser confiance et assurance.

Cette initiative est bien plus qu’une simple collection : c’est un hymne au style personnel où chaque pièce est pensée pour être vécue pleinement. Célébration du corps positif et affirmation personnelle se conjuguent dans ce partenariat inédit entre Rihanna et DIESEL – disponible dès maintenant pour celleux qui désirent arborer fièrement ces joyaux textiles.