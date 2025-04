Angèle raconte le rêve qui la hante…

Invitée dans l’interview « Dis-moi tout » du magazine ELLE, Angèle se livre sans filtre. Cauchemars, défauts, transformation personnelle… la chanteuse belge évoque ce qui la hante, et ce qui l’aide à avancer.

« Je retourne avec mon ex et c’est horrible »

À 29 ans, Angèle enchaîne les succès, mais cela ne l’empêche pas d’avoir des nuits agitées. Lors de son passage dans l’interview « Dis-moi tout » pour ELLE, le 4 avril 2025, elle révèle le cauchemar qui revient le plus souvent : « Je retourne avec mon ex et c’est horrible. Gros cauchemar », raconte-t-elle, mi-amusée, mi-atterrée.

Elle ajoute, en mimant l’angoisse : « Et souvent c’est terrifiant, parce que je retourne avec mon ex… et je dois requitter mon ex. C’est terrible ! ». Une peur récurrente, symbole peut-être d’un besoin de tourner la page pour de bon, même dans son inconscient.

Une artiste qui gagne en sérénité

Connue pour son franc-parler, Angèle n’élude pas la question de ses défauts : « J’ai pas encore réussi à les dompter », admet-elle. Elle insiste toutefois sur le travail qu’elle a accompli pour mieux se comprendre et se recentrer. « Je crois que j’ai beaucoup travaillé sur moi ces dernières années. Avant, ça m’arrivait d’être un peu passive dans ma vie ». Un aveu sincère, d’autant plus frappant qu’il contraste avec l’image hyperactive qu’on lui connaît dans sa carrière.

Elle précise : « Ça ne se voyait peut-être pas, parce que j’étais très active professionnellement, mais parfois je manquais de recul. Je fonçais dans les projets sans forcément réfléchir. Aujourd’hui, je suis plus posée, plus en contrôle, plus sereine ».

Musique, amour et chiens : ses essentiels

Quand on lui demande les 3 choses dont elle ne pourrait se passer, Angèle répond sans hésiter : « La musique, l’amour et les chiens ». Un trio à son image : sensible, fidèle à ses racines, et profondément humain.

Depuis « La Loi de Murphy » en 2017 jusqu’à « Nonante-cinq », en passant par « Brol », Angèle n’a cessé de se réinventer, sans jamais trahir ce qu’elle est. Une artiste en constante évolution, qui sait désormais faire de ses cauchemars… des confessions lumineuses.