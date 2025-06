Sydney Sweeney, révélée par ses rôles dans les séries « Euphoria » et « The White Lotus », s’est lancée dans une transformation physique spectaculaire pour incarner la célèbre boxeuse Christy Martin dans un biopic réalisé par David Michôd.

Un entraînement intensif et une prise de masse impressionnante

Ce rôle, très physique, a demandé à l’actrice un engagement total, tant sur le plan sportif que corporel. Dans une interview accordée à W Magazine, Sydney décrit sa routine d’entraînement : « Je faisais de la musculation le matin pendant une heure, du kickboxing à midi pendant deux heures, puis encore de la musculation le soir pendant une heure. Et j’ai mangé. Beaucoup ». Ce programme rigoureux lui a permis de prendre plus de 13 kilos, une transformation nécessaire pour correspondre à la carrure d’une athlète professionnelle.

Des changements physiques marquants

Sydney raconte avec étonnement les effets de cette préparation : « Mon corps était totalement différent. Je ne rentrais plus dans mes vêtements. Ma taille de jeans est passée de 23 à 27. Ma poitrine est devenue plus grosse. Et mes fesses aussi. C’était fou ! J’étais là, genre : ‘Oh mon Dieu ! Mais c’était incroyable : j’étais tellement forte, genre vraiment super forte’ ». Cette métamorphose lui a aussi apporté une nouvelle confiance en elle.

Un engagement salué par le réalisateur

David Michôd, le réalisateur, a souligné l’énergie et la détermination de Sydney : « Sydney arrivait chaque jour avec enthousiasme, prête à affronter toutes les difficultés. Elle a abordé ce rôle avec une énergie et une détermination impressionnantes ».

Après le tournage, Sydney a dû reperdre rapidement le poids gagné pour enchaîner avec d’autres projets, notamment la troisième saison d’Euphoria et plusieurs films très attendus. Cette expérience témoigne de sa capacité à se transformer physiquement et mentalement pour son art.