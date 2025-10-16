Ce look de Natalie Portman divise les internautes

Présente récemment à Lyon pour la présentation du film « Arco » au Festival Lumière – également appelé Grand Lyon Film Festival – festival de cinéma organisé par l’Institut Lumière et la métropole de Lyon, Natalie Portman a marqué les esprits avec une tenue qui n’a laissé personne indifférent.

Polémique autour d’un style iconoclaste

L’actrice, productrice et réalisatrice israélo-américaine portait une jupe contemporaine volumineuse, aussi fluffy que colorée, évoquant pour certaines personnes les pompons des pom-pom girls ou de la barbapapa. Ce look avant-gardiste n’a toutefois pas fait l’unanimité, loin de là.​

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont fusé – souvent virulentes. Beaucoup de commentaires se sont focalisés sur l’aspect inhabituel et la forme de la jupe : « J’aime pas du tout! », « C’est quoi ça ? », « C’est terriblement moche ». D’autres s’insurgent sur le prix des vêtements au regard de leur esthétique. Cette vague de critiques montre à quel point l’audace stylistique peut provoquer le débat.

Pourtant, rappelons que ni le corps ni l’apparence des femmes – ni celle de quiconque, d’ailleurs – ne devraient être sujets à controverse ou à jugement. Chaque personne devrait pouvoir s’exprimer librement à travers son style sans craindre d’être la cible de moqueries ou de polémiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Match (@parismatch)

Entre engagement et sens de l’audace

Au-delà de la polémique, Natalie Portman reste fidèle à sa sensibilité d’icône mode et à ses engagements. Ambassadrice de la maison Dior, elle ne cesse de soutenir la création contemporaine et de miser sur des pièces plus ou moins audacieuses pour ses apparitions publiques.

L’actrice, productrice et réalisatrice israélo-américaine prouve ainsi que la mode est aussi un espace de liberté et d’expression, invitant à oser et à expérimenter – même si cela implique parfois de bousculer les conventions et de diviser l’opinion.​