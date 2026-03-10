Dans un look rouge à pois, Hailey Bieber signe un look qui attire l’attention

Léa Michel
@haileybieber/Instagram

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber captive tous les regards avec un look rouge à pois élégant. Ce choix vestimentaire, partagé sur Instagram, met en lumière son sens inné de la mode printanière.

Un top à pois qui fait sensation

Hailey Bieber a opté pour un haut rouge orné de petits pois noirs, agrémenté d’une découpe au niveau du torse et de boutons délicats. Ce design à la fois ludique et élégant impose une silhouette affirmée. Elle a complété l’ensemble avec un fard à joues rose poudré et un rouge à lèvres glossy nude rosé, pour un maquillage minimaliste qui met en valeur ses traits naturels. Légende de la publication : « Nettoyer la caméra frontale », une pointe d’humour qui souligne sa confiance.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Les fans en admiration totale

La publication a immédiatement enflammé les réseaux : les fans se sont empressés de complimenter ce look printanier, louant sa capacité à mixer pois rétro et découpe moderne avec une élégance décontractée. « Hailey, tu redéfinis le effortless ! », « Ce top à pois est iconique, obsession totale », s’enthousiasment les commentaires, tandis que des influenceuses mode saluent déjà une tendance à suivre. Ce buzz confirme une fois de plus son pouvoir d’inspiration auprès de sa communauté.

En résumé, Hailey Bieber réinvente la mode casual avec une audace maîtrisée, mêlant pois espiègles, découpes et silhouettes structurées. Ces looks printaniers confirment son statut d’icône qui élève le quotidien en art vestimentaire.

Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
