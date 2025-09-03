« Quelle allure ! » : à 58 ans, Laura Dern fait une apparition remarquée

« Quelle allure ! » – C’est l’une des remarques les plus entendues lorsque Laura Dern a récemment fait une entrée remarquée au Festival international du film de Venise. L’actrice oscarisée a été aperçue arrivant en bateau-taxi à l’Hôtel Excelsior, incarnant une élégance estivale à la fois rafraîchissante et affirmée.

Une apparition remarquée dans un look signé Emilia Wickstead

Vêtue d’un ensemble issu de la collection Pre-Fall 2025 d’Emilia Wickstead, Laura Dern a donné une leçon de style maîtrisé. Le cœur de la tenue : une jupe Hallie à la silhouette A-line classique, dans un somptueux damassé bleu, associée à un chemisier assorti. Un look qui évoque à la fois le charme rétro et la modernité, parfaitement en phase avec l’atmosphère vénitienne.

Ce choix vestimentaire mettait en valeur la beauté naturelle et l’élégance sobre de l’actrice, tout en confirmant son goût certain pour une mode à la fois intemporelle et contemporaine. À 58 ans, Laura Dern affirme plus que jamais son style, incarnant une féminité libre et sûre d’elle.

Laura Dern llegando al Venice Film Festival pic.twitter.com/MYl8gEkCOf — « TN Todo Noticias » (@Todo_Noticia1) August 28, 2025

Une présence à la Mostra

Laura Dern était présente à Venise pour promouvoir « Jay Kelly », un film dans lequel elle partage l’affiche avec George Clooney, sous le regard complice de son épouse Amal Clooney, également présente lors de l’événement. Le film, très attendu, promet une exploration subtile des relations humaines, un domaine où Laura Dern excelle depuis toujours.

Actrice engagée, elle continue de faire rayonner un cinéma intelligent et sensible. Son choix de projets, comme ses apparitions publiques, témoigne d’un équilibre rare entre exigence artistique et proximité avec le public.

Hollywood stars George Clooney, Laura Dern, and Adam Sandler arrived at the Venice Film Festival ahead of its opening night, with Clooney presenting the Noah Baumbach film ‘Jay Kelly’ in this year’s competition. More here: https://t.co/Bf1cSbhz0q pic.twitter.com/I3ETSJQjvY — Reuters Showbiz (@ReutersShowbiz) August 27, 2025

Une icône d’élégance à l’âge de la maturité

Au fil des années, Laura Dern a su imposer une présence singulière à Hollywood. Récompensée aux Oscars, reconnue pour ses rôles dans « Marriage Story », « Big Little Lies » ou encore « Jurassic Park », elle est également une figure respectée pour son engagement féministe et son soutien aux artistes indépendants.

Sa récente apparition à Venise vient rappeler que la beauté n’est pas affaire d’âge, mais d’attitude. Son aisance, son sourire, son allure – tout en elle semble dire : la cinquantaine est une force, pas une fin. Un message inspirant pour de nombreuses femmes qui se reconnaissent dans son parcours et sa manière d’habiter pleinement chaque moment.

En mêlant raffinement vestimentaire et présence lumineuse, Laura Dern n’a pas seulement marqué le premier jour du Festival de Venise 2025 – elle a offert un moment d’inspiration. À l’heure où la mode et le cinéma cherchent à valoriser des figures féminines aux parcours riches, son apparition fait figure d’exemple. Un exemple d’élégance, de liberté, et de constance.