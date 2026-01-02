« Si vous aviez ce corps, vous feriez pareil » : critiquée sur sa tenue, Jennifer Lopez rétorque

@jlo/Instagram

Jennifer Lopez n’a aucune intention de s’excuser pour son style. En plein concert à Las Vegas, elle a répondu avec humour aux critiques qui la jugent « trop provocante » ou « pas habillée selon son âge », lançant à son public : « Si vous aviez ce corps, vous feriez pareil » – une réplique devenue virale qui résume bien sa philosophie.

Critiquée sur ses tenues, elle répond sur scène

Lors de la première de sa résidence « Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas », elle a pris quelques minutes pour parler directement des commentaires qu’elle reçoit sur les réseaux : « Pourquoi elle s’habille toujours comme ça ? », « Pourquoi elle ne s’habille pas selon son âge ? ».

Au lieu de se justifier, J.Lo choisit le second degré et l’auto-dérision. Elle explique qu’après tant d’années de carrière, elle a appris à ignorer la haine en ligne, qu’elle décrit comme pouvant être « l’endroit le plus triste et le plus méchant au monde », tout en reconnaissant que certains commentaires la font parfois rire. Puis elle assène sa punchline : « Si vous aviez ce corps, vous feriez pareil », avant de tourner les talons pour aller se changer en coulisses.

Une vision affirmée de l’âge et du corps

Depuis des années, Jennifer Lopez revendique une approche décomplexée du vieillissement. Dans une interview à Harper’s Bazaar en 2028, elle expliquait déjà répéter des affirmations positives comme « Je suis jeune et intemporelle », et insistait sur le fait que l’âge est « dans la tête » plus que dans le chiffre.

Jennifer Lopez dit aussi avoir appris à être plus douce avec elle-même en vieillissant : mieux connaître ses forces et ses faiblesses, oser dire du bien d’elle-même, et ne plus laisser les critiques dicter sa façon de s’habiller ou de se présenter. Ses tenues scéniques deviennent alors un prolongement de cette posture : un corps accepté, affirmé et qui n’a pas vocation à se cacher parce qu’il a passé un certain âge.

Entre critiques en ligne et modèle de confiance

Sur les réseaux, sa phrase « Si vous aviez ce corps, vous feriez pareil » divise. Certaines personnes y voient de l’arrogance ou une injonction implicite à avoir un corps « parfait » ; d’autres y lisent un message de liberté : une femme de 56 ans qui refuse d’être rangée dans la case « sage et discrète » et continue de porter ce qui lui plaît.

Dans tous les cas, Jennifer Lopez rappelle une chose : elle ne laissera ni les trolls, ni les normes d’âge dicter sa garde-robe. Le sous-texte est clair : son corps, ses choix, sa manière de briller – et chaque personne est libre d’en faire autant avec le sien.

