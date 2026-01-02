« Si vous aviez ce corps, vous feriez pareil » : critiquée sur sa tenue, Jennifer Lopez rétorque

Jennifer Lopez n’a aucune intention de s’excuser pour son style. En plein concert à Las Vegas, elle a répondu avec humour aux critiques qui la jugent « trop provocante » ou « pas habillée selon son âge », lançant à son public : « Si vous aviez ce corps, vous feriez pareil » – une réplique devenue virale qui résume bien sa philosophie.

Critiquée sur ses tenues, elle répond sur scène

Lors de la première de sa résidence « Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas », elle a pris quelques minutes pour parler directement des commentaires qu’elle reçoit sur les réseaux : « Pourquoi elle s’habille toujours comme ça ? », « Pourquoi elle ne s’habille pas selon son âge ? ».

Au lieu de se justifier, J.Lo choisit le second degré et l’auto-dérision. Elle explique qu’après tant d’années de carrière, elle a appris à ignorer la haine en ligne, qu’elle décrit comme pouvant être « l’endroit le plus triste et le plus méchant au monde », tout en reconnaissant que certains commentaires la font parfois rire. Puis elle assène sa punchline : « Si vous aviez ce corps, vous feriez pareil », avant de tourner les talons pour aller se changer en coulisses.

Jennifer Lopez addresses online criticism about how she dresses: “If you had this booty you’d be naked too.” 😂 pic.twitter.com/kBSYqwG1HJ — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) December 31, 2025

Une vision affirmée de l’âge et du corps

Depuis des années, Jennifer Lopez revendique une approche décomplexée du vieillissement. Dans une interview à Harper’s Bazaar en 2028, elle expliquait déjà répéter des affirmations positives comme « Je suis jeune et intemporelle », et insistait sur le fait que l’âge est « dans la tête » plus que dans le chiffre.

Jennifer Lopez dit aussi avoir appris à être plus douce avec elle-même en vieillissant : mieux connaître ses forces et ses faiblesses, oser dire du bien d’elle-même, et ne plus laisser les critiques dicter sa façon de s’habiller ou de se présenter. Ses tenues scéniques deviennent alors un prolongement de cette posture : un corps accepté, affirmé et qui n’a pas vocation à se cacher parce qu’il a passé un certain âge.

Entre critiques en ligne et modèle de confiance

Sur les réseaux, sa phrase « Si vous aviez ce corps, vous feriez pareil » divise. Certaines personnes y voient de l’arrogance ou une injonction implicite à avoir un corps « parfait » ; d’autres y lisent un message de liberté : une femme de 56 ans qui refuse d’être rangée dans la case « sage et discrète » et continue de porter ce qui lui plaît.

Dans tous les cas, Jennifer Lopez rappelle une chose : elle ne laissera ni les trolls, ni les normes d’âge dicter sa garde-robe. Le sous-texte est clair : son corps, ses choix, sa manière de briller – et chaque personne est libre d’en faire autant avec le sien.