Un message Snapchat a changé sa vie et lancé sa carrière de mannequin !

Dans un monde où les réseaux sociaux peuvent être une vitrine pour les talents cachés, Mamadou Diallo, 21 ans, est la preuve vivante que le destin peut basculer en un instant. Aujourd’hui, il foule les podiums des plus grandes marques de mode, mais son parcours a commencé bien loin des projecteurs et des flashs des photographes. Originaire d’Afrique de l’Ouest, son histoire est celle d’un jeune homme passionné, déterminé et au charisme indéniable. Et tout a commencé… par un message Snapchat.

Des vidéos TikTok à la reconnaissance mondiale

Né à Guiglo en Côte d’Ivoire, Mamadou grandit en Guinée où il s’installe en 2018. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il suit un parcours scolaire classique jusqu’au bouleversement du Covid-19. Les écoles fermées, le temps libre abondant, et un smartphone en poche, il décide de se lancer sur TikTok sous le pseudo @yayalerenoi_224. Il partage des vidéos humoristiques en « nouchi » (un dialecte ivoirien) qu’il traduit ensuite en français. Rapidement, ses publications deviennent virales, atteignant des millions de vues. Son humour naturel, son charisme et son authenticité captivent les internautes. Il ne le sait pas encore, mais son succès va attirer l’attention d’une personne qui changera le cours de sa vie.

Un message Snapchat qui change tout

C’est sur Facebook que Winnie, une agente de mannequinat européenne, tombe par hasard sur une des vidéos de Mamadou. Elle est immédiatement frappée par son allure et son charisme naturel. Elle décide alors de le contacter via Snapchat et lui envoie un message simple mais percutant : « Bonjour Mamadou, j’ai vu ton profil sur les réseaux et je te vois bien devenir mannequin ». D’abord sceptique, le jeune homme pense à une arnaque. Mais après un appel convaincant avec Winnie, il commence à entrevoir la réalité de cette opportunité. Et si c’était sa chance de réaliser quelque chose d’exceptionnel ?

Un départ en toute discrétion

Décidé à tenter sa chance, Mamadou se heurte à une étape cruciale : l’obtention d’un visa pour la France. Sa première demande est refusée. Les autorités craignent qu’il ne revienne pas en Guinée. Mais Winnie croit fermement en lui et le pousse à réessayer. Les refus s’accumulent, le moral vacille, mais il refuse d’abandonner. Finalement, après plusieurs tentatives et un dossier en béton, il obtient enfin son sésame pour l’Europe.

Par superstition ou par prudence, Mamadou garde son projet secret. Même sa famille n’est pas au courant. Ce n’est que 24 heures avant son départ qu’il informe ses frères qu’il s’envole pour la France, prétextant « une formation sur les réseaux sociaux ». Le jeune homme, qui comptait déjà plus d’un million d’abonnés sur TikTok, ne rentrera pas au bout de deux semaines comme prévu, mais trois mois plus tard, après avoir défilé pour certaines des plus grandes maisons de couture. Sa famille découvre alors la vérité en le voyant apparaître sur des photos entouré de stylistes célèbres et de mannequins internationaux.

Un rêve réalisé malgré les épreuves

Dès son arrivée en France fin 2022, Mamadou fait ses premiers pas sur les podiums en défilant pour Off-White, puis Valentino. Mais ce succès naissant s’accompagne d’une épreuve douloureuse : il perd son père une semaine avant la Fashion Week. Malgré la douleur, il puise la force nécessaire pour continuer. Son rêve se réalise sous ses yeux, et il veut honorer la confiance que tant de personnes ont placée en lui.

Aujourd’hui, Mamadou Diallo est devenu un visage incontournable du mannequinat international. Après avoir défilé pour Fendi, EgonLab et bien d’autres grandes maisons, il continue d’explorer le monde de la mode avec passion. Son histoire est bien plus qu’un simple conte de fées moderne. C’est une démonstration éclatante du pouvoir des réseaux sociaux et de la force de la détermination.