« Elle n'a jamais été aussi lumineuse » : à 57 ans, Julia Roberts électrise la toile

L’actrice et productrice américaine Julia Roberts a dernièrement fait sensation avec un look entre élégance classique et touches modernes, qui a immédiatement séduit ses fans.

Une robe noire pas comme les autres

Sur Instagram, Julia Roberts est récemment apparue dans une tenue qui ne pouvait passer inaperçue : une robe noire, aux manches aériennes, marquée par un décolleté vertigineux et une taille cintrée. Pour couronner le tout, la pièce était parsemée de pois métalliques dorés, clin d’œil tendance à l’automne. L’actrice et productrice américaine a accessoirisé sa tenue avec de nombreux bijoux : colliers dorés superposés, boucles d’oreilles scintillantes et chaînes délicatement ornées.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Julia Roberts (@juliaroberts)

Un glow naturel qui séduit

Côté mise en beauté, Julia Roberts a choisi la simplicité. Cheveux tirés en arrière en une queue de cheval souple, maquillage minimaliste laissant apparaître une peau éclatante, lèvres brillantes et pommettes rosées… tout était pensé pour mettre en avant son glow naturel. À ses côtés, son ami et coiffeur Serge Normant, qu’elle célébrait ce jour-là dans un tendre message d’anniversaire : « Happy Birthday to the ONE AND ONLY @sergenormant ! I treasure you today and every day. 🥳💖 » (Joyeux anniversaire à l’unique @sergenormant ! Je te chéris aujourd’hui et chaque jour).

Des réactions enthousiastes

Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont multipliés : « Elle n’a jamais été aussi lumineuse », « Julia est la définition de l’élégance », « Cette femme est éternelle ». Une nouvelle preuve que, qu’elle foule les tapis rouges ou partage un simple selfie, Julia Roberts continue de fasciner.

En résumé, à travers ce look Julia Roberts confirme ce que ses fans répètent inlassablement : la beauté n’a pas d’âge, et elle en est l’incarnation éclatante.

