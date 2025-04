De stars de Disney à aujourd’hui : le destin des soeurs Olsen

Depuis leur plus jeune âge, elles côtoient les projecteurs. Considérées comme les jumelles les plus célèbres d’Hollywood, les soeurs Olsen ont accompagné toute une génération sur le petit écran. On se souvient encore de leur bouille adorable et de leurs trépidantes aventures. À l’affiche de la sitcom « La Fête à la maison », elles ont accompli leur carrière main dans la main. Aujourd’hui les sœurs Olsen, jamais l’une sans l’autre, ont pris un autre chemin et s’illustrent dans la fashion-sphère. D’enfants stars à figures de mode, Mary-Kate et Ashley Olsen continuent de briller des années après leur premier tournage.

Des icônes précoces de la pop culture

Impossible d’oublier leur visage tout en mimétisme. Les sœurs Olsen ont diverti les enfants de la décennie 90 et laissé un doux souvenir à cette génération. Talent précoce, leur carrière commence alors qu’elles ne sont que des bébés. Dès l’âge de neuf mois, Mary-Kate et Ashley incarnent Michelle Tanner dans la sitcom culte « La Fête à la maison » (Full House). Au départ, elles ne forment qu’une seule et même personne. Il faut attendre la huitième saison pour que Mary-Kate et Ashley puissent se dédoubler à l’écran et camper leur propre rôle.

Leur frimousse angélique et leur talent naturel font d’elles de véritables petites stars. Les jumelles deviennent rapidement des figures incontournables de la culture adolescente des années 90 et 2000. Le public les a vu grandir à l’écran et passer de fillettes espiègles à jeunes femmes affirmées. De la série « Les jumelles s’en mêlent » à « Totalement jumelles », elles enchaînent les succès avec leur lien fusionnel en étendard. D’ailleurs, à tout juste 16 ans, elles ont une filmographie digne d’un acteur qui a le triple de leur âge. Mais ce temps-là est révolu. Les soeurs Olsen ont quitté les plateaux de tournage pour s’ancrer sur la scène mode.

Un tournant inattendu : la mode comme nouvelle scène

Alors que tout Hollywood les réclame, Mary-Kate et Ashley décident, contre toute attente, de se retirer du milieu du divertissement. Leur absence se ressent d’ailleurs dans la reprise, 20 ans plus tard, de la sitcom où elles se sont illustrées. En 2006, elles se lancent dans la mode avec leur propre marque, The Row. Inspirée de l’élégance minimaliste et du style « quiet luxury », la griffe s’impose rapidement comme une référence. Acclamée par la critique et prisée par les plus grandes personnalités, cette marque signe une reconversion réussie pour les soeurs Olsen. À travers The Row, elle se détache progressivement de cette image de la petite fille sage et innocente.

Bien loin des tendances éphémères et du star-system, les sœurs Olsen cultivent une esthétique épurée et intemporelle. The Row est aujourd’hui une marque de luxe respectée, avec des collections saluées à la Fashion Week de Paris et de New York. Parallèlement, elles lancent Elizabeth and James, une ligne plus accessible inspirée de leur style personnel. Ce virage dans la mode s’inscrit dans une volonté de créer plutôt que de s’exposer, et marque une rupture définitive avec leur passé d’enfants stars. Avec une fortune estimée à 400 millions de dollars, il faut croire que cette nouvelle vie leur sourie.

Un besoin de discrétion assumé

Les soeurs Olsen ont baigné dans la lumière très tôt. Les plateaux de tournage étaient presque leur deuxième maison. Autrement dit, elles n’ont pas eu une enfance comme toutes les autres. Au lieu d’apprendre des poésies, elles ont appris des scripts par cœur et au lieu de jouer dans le bac à sable, elles ont joué dans des décors façonnés de toute pièce. Elles ont sacrifié leurs jeunes années pour performer à l’écran.

Désormais elles aspirent à plus de discrétion. Sans grande surprise, elles n’ont pas l’intention de renouer avec le 7e art. Elles se plaisent dans ce nouveau quotidien, en marge des projecteurs. « Nous sommes des personnes discrètes, c’est ainsi que nous avons été élevées », avait Mary-Kate confié dans une interview pour i-D.

Les jumelles veulent s’épanouir dans l’ombre et rester en coulisse. Cependant même si les sœurs Olsen se cachent désormais derrière leurs nombreuses marques, elles restent dans le viseur des photographes. Lors de leurs brèves apparitions publiques, elles ne passent pas inaperçues et occupent tout l’espace. Sous les objectifs, les jumelles, qui semblent tout faire pareil, affichent des looks simples mais efficaces qui jouent sur les longueurs et les matières. Un style épuré bien loin des tenues candides et fantaisistes arborées dans la sitcom « La Fête à la Maison ».

Contrairement à d’autres figures de la pop culture qui ont fait leur premier pas chez Disney, les sœurs Olsen rayonnent sans se montrer. Acclamées pour leur maîtrise de la mode et non pour leur apparence, les jumelles se consacrent pleinement à leur art. Ce choix contraste avec la tendance actuelle du culte de la personnalité et leur accorde en plus du mérite.