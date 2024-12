« Oh mon Dieu, tu as l’air maigre ! » : Ariana Grande émue en parlant du body shaming

Dans une récente interview émouvante, Ariana Grande a une fois de plus pris position contre le body shaming et les commentaires intempestifs sur l’apparence des autres. La chanteuse et actrice, actuellement en pleine promotion de Wicked, a partagé sa frustration face aux critiques incessantes qu’elle reçoit depuis son adolescence, une expérience qu’elle qualifie de véritable « étude en laboratoire ».

Une question bouleversante

Lors d’une interview commune avec sa co-star de Wicked, Cynthia Erivo, un créateur de contenu français, connu sous le pseudonyme Crazy Sally, a demandé à Ariana comment une bonne sorcière (référence à son rôle de Glinda) gère les trolls en ligne. Sur le moment, cette question a pris Grande par surprise, l’émotion transparaissant immédiatement dans sa réponse.

La pression d’être sous le regard du public

Ariana Grande, qui a grandi sous les projecteurs, a révélé la difficulté de vivre avec des critiques constantes sur son apparence depuis ses débuts. « Depuis que j’ai 16 ou 17 ans, j’ai été un spécimen dans une boîte de Pétri. J’ai tout entendu. Chaque version de ce qui n’allait pas avec moi », a-t-elle confié. Elle a poursuivi en expliquant que même lorsque l’on modifie certains aspects pour répondre aux attentes des autres, les critiques changent de cible.

L’impact universel du body shaming

Ariana a tenu à rappeler que ce type de jugement dépasse les célébrités et touche tout le monde. « Même lors d’un dîner de Thanksgiving, quand une tante ou une grand-mère vous dit : ‘Oh mon Dieu, tu as l’air plus maigre, que s’est-il passé ?’ ou ‘Tu as pris du poids, que s’est-il passé ?’, c’est horrible. Cela n’a rien de confortable, peu importe l’échelle sur laquelle cela se produit », a-t-elle expliqué.

La star a dénoncé la « familiarité » avec laquelle les gens se permettent de commenter l’apparence physique d’autrui. Elle a insisté sur le fait que cette attitude est non seulement dangereuse pour la personne visée, mais également pour celles et ceux qui en sont témoins.



Une relation changeante avec la beauté

Ce n’est pas la première fois qu’Ariana Grande aborde son rapport à l’apparence et aux standards de beauté. En 2023, elle s’était déjà livrée dans une vidéo pour Vogue, expliquant comment elle avait cessé d’utiliser des fillers et du Botox en 2018 après s’être sentie enfermée dans une quête de perfection. « Au fil des années, j’ai utilisé le maquillage comme un masque, comme quelque chose pour me cacher », avait-elle déclaré, avant de préciser qu’elle appréciait désormais une approche plus naturelle et libératrice de la beauté.

Une leçon à retenir

Ariana a conclu l’interview avec une note d’espoir et une touche d’humour. « Pouvez-vous deviner que j’avais besoin de dire tout ça aujourd’hui ? », a-t-elle plaisanté, laissant entendre à quel point cette discussion lui tenait à cœur.

Avec ces mots puissants et sincères, Ariana Grande rappelle une vérité essentielle : il est temps de changer la manière dont nous parlons de l’apparence des autres. Que ce soit pour des célébrités ou des anonymes, le respect et la bienveillance devraient toujours primer.