Ariana Grande partage des moments inédits de Wicked !

Ariana Grande a récemment ravi ses fans en dévoilant une série de clichés exclusifs liés au film « Wicked », dans lequel elle incarne le rôle emblématique de Glinda. Postées sur son compte Instagram, ces images offrent un aperçu rare des coulisses et des moments intimes du tournage, ainsi que des instants personnels qui témoignent de l’importance de ce projet pour la chanteuse et actrice.

Une expérience unique

Dans l’un des clichés, Ariana apparaît rayonnante dans une tenue pastel sophistiquée, fidèle au personnage de Glinda. Avec son maquillage impeccable et ses accessoires féériques, elle incarne parfaitement l’élégance et la douceur de la célèbre sorcière. La chanteuse a également partagé une photo aux côtés de son collègue de tournage, Jonathan Bailey, qui incarne Fiyero. Le duo semble complice, et leur proximité laisse présager une alchimie captivante à l’écran.

Ariana a accompagné ses photos d’un message simple mais significatif, remerciant son équipe et ses co-stars pour cette expérience inoubliable. Elle a également exprimé son admiration pour l’histoire et les personnages de « Wicked », qui, selon elle, ont profondément influencé sa vie. Ce projet marque pour Ariana une étape majeure dans sa carrière cinématographique, après s’être imposée comme l’une des plus grandes voix de la musique pop mondiale.

Le charme rétro des souvenirs

Les photos partagées par Ariana ne se limitent pas au tournage. Certains clichés capturent des moments plus spontanés, comme un selfie joyeux avec Jonathan Bailey et des images esthétiques où elle se prépare devant un miroir. Ces photos, empreintes d’une atmosphère nostalgique et intime, témoignent de l’attention portée aux détails et à la magie qui entourent la production de « Wicked ».

Une célébration de l’art et de l’amitié

Avec chaque nouvelle image ou anecdote partagée, l’enthousiasme autour de « Wicked » ne cesse de croître. Prévu pour une sortie en deux parties, ce film adapté de la comédie musicale culte promet de transporter les spectateur.rice.s dans le monde enchanteur d’Oz, tout en offrant une perspective nouvelle sur les personnages de la méchante sorcière de l’Ouest et de Glinda. Ariana Grande, dont l’implication dans le projet est une source de fierté pour ses fans, semble déterminée à rendre hommage au rôle tout en y apportant sa touche personnelle. Son enthousiasme contagieux, visible à travers ces clichés, laisse présager une performance inoubliable.

Au-delà des paillettes et des costumes, les photos publiées par Ariana Grande reflètent également l’esprit de camaraderie qui règne sur le tournage de « Wicked ». Qu’il s’agisse des sourires échangés avec ses co-stars ou des instants de préparation minutieuse, tout respire la passion et l’engagement.

Avec ces aperçus inédits, Ariana Grande parvient non seulement à renforcer l’attente autour du film, mais également à partager avec ses fans un peu de la magie qui rend ce projet si spécial. « Wicked » est un film incontournable, porté par une Ariana plus étincelante que jamais !