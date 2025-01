Cette ancienne Miss Univers est critiquée pour avoir porté une robe jugée trop « osée »

Nouvelle Fashion Week, nouvelles critiques injustifiées. Cette fois, c’est Iris Mittenaere, ancienne Miss France et Miss Univers, qui en a fait les frais. Présente au défilé Stéphane Rolland lors de la Haute Couture Printemps/Été 2025, le 28 janvier à Paris, la mannequin et animatrice de 32 ans a fait sensation dans une tenue élégante et audacieuse. Mais comme souvent, ce qui aurait dû être un moment de mode et de célébration s’est transformé en une vague de jugements gratuits sur son apparence.

Un look élégant et assumé qui divise

Pour assister au défilé, Iris Mittenaere portait une création signée Stéphane Rolland, l’un de ses créateurs favoris. À première vue, elle semblait porter une jupe blanche fluide à longue traîne, cintrée par une ceinture en sequins argentés, associée à un top noir moulant à manches longues, façon veste crop-top, qui mettait en valeur son décolleté plongeant. Cependant, il s’agit en réalité d’une robe entière, longue proche d’un body. Une partie en tissu transparent de couleur chair crée en effet l’illusion d’une jupe et d’un crop top séparés, rendant la tenue audacieuse tout en restant parfaitement couverte.

Contrairement aux apparences, aucune partie de sa peau n’était à l’air libre. Une tenue qui, si elle a conquis de nombreux amateurs de mode, n’a pas tardé à faire l’objet de critiques virulentes sur les réseaux sociaux.

Une vague de critiques sexistes et déplacées

Les images du défilé ont rapidement circulé en ligne, notamment après la diffusion d’une vidéo de Leslie Benaroch, rédactrice mode. Mais sous la publication Instagram, de nombreux internautes ont préféré s’attaquer à Iris Mittenaere plutôt que de commenter le défilé.

Parmi les commentaires, certains ont critiqué le choix de sa tenue :« Je trouve la tenue plutôt ridicule ». D’autres ont attaqué directement sa personne : « Bien sûr, son capital, c’est son corps, car le cerveau n’a pas été irrigué quotidiennement ». Des propos clairement sexistes, réduisant une fois de plus une femme à son apparence, comme si elle n’avait aucune autre légitimité que son physique. Certains sont même allés jusqu’à la qualifier de « femme objet », soulignant à quel point ce type de remarques entretient une vision archaïque et dévalorisante des femmes publiques.

Pourquoi tant de haine pour une simple tenue ?

Cet épisode illustre une fois de plus le double standard qui pèse sur les femmes dans l’industrie du divertissement et de la mode. Les personnalités masculines ne sont quasiment jamais jugées pour leurs choix vestimentaires, tandis que les femmes doivent se justifier et se défendre dès qu’elles osent sortir des codes attendus. Or, la mode est avant tout une forme d’expression. Que l’on apprécie ou non une tenue, il est possible de donner son avis sans tomber dans l’attaque personnelle ou l’humiliation.

Il est essentiel de privilégier la tolérance et la bienveillance, car chaque personne a des goûts différents, et ce qui peut paraître « osé » à certains est une simple expression artistique et stylistique pour d’autres. Au final, la diversité des styles et des opinions est ce qui fait la richesse de la mode, à condition de savoir l’apprécier sans juger.