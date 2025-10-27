« Elle fait vieille » : sans maquillage, le look de Pamela Anderson fait débat

L’actrice et mannequin canado-américaine Pamela Anderson, icône des années 90, continue de faire parler d’elle, mais cette fois pour une raison bien différente.

Une vague de critiques… et de soutien

Pamela Anderson s’affiche désormais sans maquillage et ose des looks bohèmes et authentiques, comme lors de l’ouverture de son pop-up store Sonsie, où elle est apparue en robe fleurie, cheveux bouclés et teint naturel. Ce changement, loin des paillettes et du glamour de ses débuts, marque pour elle une volonté forte de s’affranchir des diktats de la beauté et des stéréotypes sexistes qui ont longtemps façonné son image.​

Ce nouveau choix n’a pourtant pas échappé à l’âgisme ni au sexisme : sur les réseaux sociaux, les commentaires sont parfois durs – « Elle ressemble à une grand-mère », « Le maquillage fait vraiment des miracles », « Je préférais l’ancienne Pam » – révélant la difficulté de la société à accepter que les femmes, surtout les célébrités, vieillissent sans artifice. Pamela ne cède pas à la pression, bien au contraire. Elle revendique haut et fort sa liberté d’être soi, sans chercher à ressembler à la version fantasmée d’elle-même.​

L’acceptation de soi : un message body positive

Pamela Anderson rejoint ainsi le mouvement body positive, prônant l’acceptation de soi sous toutes ses formes et à tout âge. Dans plusieurs interviews, l’actrice affirme qu’elle a longtemps porté du maquillage pour plaire aux autres et correspondre à une image imposée par l’industrie du divertissement. Aujourd’hui, Pamela accepte pleinement son corps, ses rides, ses taches de rousseur, et affirme qu’il y a une véritable beauté dans l’imperfection et l’authenticité. Sur Instagram, elle partage sa philosophie : « Il y a de la beauté dans l’acceptation de soi, l’imperfection et l’amour ».

Une inspiration pour les générations futures

Ce choix inspire de nombreuses femmes et devient un symbole de résistance contre l’injonction à l’éternelle jeunesse. Pamela Anderson prouve qu’on peut être belle, iconique et libre en s’affranchissant des artifices, et invite chaque personne à réinventer son rapport à la beauté et à l’âge. Si son look « naturel » divise parfois l’opinion, il suscite aussi des messages admiratifs et solidaires, portés par des personnalités comme Jamie Lee Curtis, qui saluent son audace et sa sincérité.​

Pamela Anderson incarne ainsi une nouvelle forme de glamour, bienveillante et inclusive, offrant à toutes et à tous un modèle positif d’acceptation de soi, loin des faux-semblants et des stéréotypes du passé.