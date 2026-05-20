« Elle a vieilli » : à 47 ans, cette mannequin fait face à des commentaires sur son physique

Léa Michel
Extrait du film « La Croisade » (2021)

L’apparition de Laetitia Casta sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2026 (du 12 au 23 mai) a déclenché ces derniers jours une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Venue assister à la projection du film « Karma », réalisé par Guillaume Canet, l’actrice et mannequin française a été visée par plusieurs commentaires portant sur son apparence physique. En réponse, plusieurs personnalités publiques ainsi qu’une large partie des internautes ont dénoncé ces remarques jugées sexistes, ouvrant un véritable débat sur les injonctions persistantes envers les femmes publiques.

Une apparition cannoise prise pour cible

En quelques heures à peine, des commentaires critiques se sont multipliés sous les vidéos relayant la montée des marches de Laetitia Casta. « Elle a vieilli », « elle a changé », « elle a pris du poids » : ces remarques, assimilables à du body-shaming, ont rapidement été pointées du doigt. Laetitia Casta se trouve, malgré elle, au cœur d’une polémique qui dépasse largement son cas individuel et soulève la question plus large du regard porté sur les femmes de plus de 30 ans dans l’espace médiatique.

 

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Une vague de soutien sur les réseaux sociaux

Face à ce déferlement de remarques, le soutien s’est rapidement organisé. De nombreuses personnalités publiques ont pris la parole pour dénoncer ces critiques. L’ancien compagnon de Laetitia Casta, l’acteur italien Stefano Accorsi, a regretté des « remarques devenues récurrentes envers les femmes publiques ». De leur côté, de nombreux internautes ont également souligné le caractère problématique de ces commentaires, qui persistent malgré les décennies de prise de conscience collective.

Dans ce contexte, plusieurs voix ont rappelé un principe fondamental : le corps et l’apparence d’une femme – comme de toute personne – ne devraient pas faire l’objet de jugements ou de commentaires dévalorisants. À 20, 30, 40 ans ou plus, chacun évolue avec son époque et son vécu, et le body shaming, sous toutes ses formes, n’a pas sa place dans le débat public.

En définitive, cette polémique rappelle l’urgence de repenser collectivement le regard porté sur les femmes et leur droit fondamental à vieillir sans subir de jugement injustifié.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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