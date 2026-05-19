À 44 ans, la mannequin Adriana Lima brille dans une robe noire aérienne

En marge du Festival de Cannes 2026 (du 12 au 23 mai), Adriana Lima a fait une apparition particulièrement remarquée à l’occasion d’un grand gala de joaillerie tenu sur la Croisette. La mannequin brésilienne a opté pour une silhouette résolument « délicate », dans une longue robe noire à la coupe asymétrique. Le résultat : une silhouette qui flirte avec l’épure tout en restant pleinement spectaculaire.

Une robe noire en tulle aux lignes asymétriques

La pièce maîtresse de l’apparition d’Adriana Lima réside dans la coupe asymétrique de la robe, structurée autour d’une seule épaule. Cette construction, qui dégage entièrement un côté de la silhouette pour mieux jouer sur l’autre, apporte une dynamique visuelle inédite, en rupture avec les classiques drapés symétriques du tapis rouge. Le tulle, choisi comme matière principale, confère à l’ensemble une légèreté presque irréelle. Loin d’un noir massif et opaque, le tissu adopte ici une vibration aérienne, qui « anime la silhouette de l’intérieur ». Une approche stylistique qui démontre comment le noir, lorsqu’il est traité avec la bonne matière, peut devenir tout sauf statique.

Au niveau du buste, le tissu se concentre dans un drapé soigneusement froncé, dont les plis créent une texture vivante et un volume contenu. Cette manipulation de la matière contraste avec la fluidité du bas, plus ample, qui se déploie ensuite jusqu’au sol. Au moindre déplacement d’Adriana Lima, la matière s’anime, s’élève, retombe, comme animée d’une vie propre.

Des boucles d’oreilles saphir et diamants en pièce maîtresse

L’autre élément fort de cette apparition tient aux bijoux. Adriana Lima a opté pour une paire de longues boucles d’oreilles pendantes, ornées de saphirs et de diamants montés en cascade. Le bleu profond des saphirs vient apporter une touche chromatique précieuse et inattendue, qui contraste avec le noir absolu de la robe. Les diamants, eux, captent la lumière à chaque mouvement, ponctuant la silhouette d’éclats lumineux soigneusement positionnés. Ce choix de bijoux d’exception compose une véritable mise en scène autour du décolleté et de la coiffure.

Une coiffure sophistiquée à frange latérale

Côté coiffure, Adriana Lima a fait le choix d’un chignon haut et lisse, parfaitement dégagé, complété par une frange latérale travaillée qui vient encadrer le visage avec finesse. Ce parti pris coiffure, à la fois rétro et résolument moderne, met en valeur les traits du visage et libère l’espace autour du décolleté pour laisser respirer les bijoux.

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La signature d’une icône du « top modeling »

Au-delà des éléments stylistiques, cette apparition rappelle l’aisance avec laquelle Adriana Lima sait incarner les podiums, les tapis rouges et les galas depuis plus de deux décennies. Elle ne cesse d’imposer une présence à la fois « douce » et magistrale, dans laquelle son expérience de top model nourrit la moindre micro-décision visuelle. Une élégance qui se cultive autant qu’elle s’incarne.

Avec cette apparition cannoise du 18 mai 2026, Adriana Lima démontre ainsi une fois encore son talent pour les silhouettes raffinées et maîtrisées. Sa robe noire asymétrique, accompagnée de bijoux d’exception, signe l’un des moments mode les plus délicats du calendrier cannois.