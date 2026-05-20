En jupe sur le tapis rouge, un acteur déclenche une vague de critiques

Le 14 mai dernier, lors du Festival de Cannes, l’acteur et réalisateur français Artus, de son vrai nom Victor-Artus Solaro, a foulé les marches du Palais des Festivals dans une tenue qui n’est pas passée inaperçue. Aperçu pour la projection du film auquel il participait, il arborait une jupe plissée portée par-dessus un pantalon. Une apparition qui a immédiatement fait réagir, et qui a notamment suscité une vague de commentaires critiques sur les réseaux sociaux.

Une pièce forte dans une silhouette maîtrisée

La pièce choisie par Artus se distingue par sa coupe : une jupe plissée mi-longue, dans une teinte sombre, superposée à un pantalon assorti. Cette construction en superposition, courante dans certaines propositions stylistiques de créateurs contemporains, joue avec les codes traditionnels du vestiaire masculin pour les bousculer. Le reste de la tenue, sobre et cohérent, met en valeur cette pièce centrale. Une démarche stylistique inscrite dans une mouvance plus large, qui voit de nombreuses personnalités masculines explorer les frontières de la mode dite mixte.

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Une vague de réactions sur les réseaux sociaux

Très rapidement, des commentaires négatifs ont afflué sous les publications relayant le look de l’acteur. Si certains internautes ont salué « son audace », d’autres ont multiplié les remarques piquantes, agressives, voire homophobes. Une réception largement disproportionnée par rapport à un simple choix vestimentaire, car rappelons-le : chacun est libre de s’habiller comme il l’entend.

Si Artus a décidé de porter une jupe au Festival de Cannes, avec l’accord et la vision de sa styliste, cela relève uniquement de son choix personnel. Ce n’est ni une invitation aux jugements, ni une raison de projeter des clichés dépassés. Porter une jupe lorsqu’on est un homme ne fait pas de quelqu’un une personne « gay », « woke » ou « efféminée », contrairement à ce que certains commentaires haineux ont pu laisser entendre. Les vêtements n’ont pas de genre, et encore moins à justifier des attaques ou des insultes.

La réponse posée d’Artus

Interrogé par Gala lors de l’émission Cannorama, Artus est revenu sur cette « haine » sans se montrer affecté. « C’est fou comme les gens parfois sont d’une haine », a-t-il déclaré, s’interrogeant avec une certaine ironie sur les motivations des auteurs de ces commentaires. Loin de se laisser déstabiliser, l’acteur conserve une distance saine face aux jugements en ligne et continue d’affirmer ses choix stylistiques.

En définitive, cette polémique rappelle, une fois encore, l’importance de soutenir les figures publiques qui osent réinventer les codes du tapis rouge. Une démonstration que la mode dite masculine continue, lentement, de gagner en liberté.