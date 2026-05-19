En robe fluide, la mannequin Barbara Palvin met en lumière son ventre de grossesse

Léa Michel
@realbarbarapalvin / Instagram

À l’occasion du Festival de Cannes 2026 (du 12 au 23 mai), Barbara Palvin a livré l’une des apparitions les plus émouvantes de cette édition. Lors de la montée des marches du film « Histoires parallèles », la mannequin et actrice hongroise a opté pour une longue robe fluide bleue, qui mettait délicatement en valeur son ventre arrondi.

Une robe bleue à la coupe fluide

La pièce maîtresse de cette apparition cannoise est une longue robe d’un bleu profond, à la coupe résolument fluide. Cette construction épurée permet à la robe d’accompagner la silhouette de Barbara Palvin sans jamais la contraindre, créant une présence à la fois aérienne et solennelle, parfaitement adaptée au caractère officiel d’une montée des marches.

Ce qui frappe le plus dans cette apparition, c’est la manière dont la coupe de la robe accompagne et révèle, avec une simplicité touchante, le ventre arrondi de Barbara Palvin. Sans chercher à le masquer ni à le théâtraliser, le tissu glisse autour de cette zone avec un naturel désarmant, transformant la grossesse en élément central de la silhouette. Ce parti pris stylistique fait de Barbara Palvin l’une des images les plus chargées de douceur de cette édition du Festival.

Une mise en beauté tout en délicatesse

Pour parfaire son apparition, Barbara Palvin a opté pour une mise en beauté volontairement sobre, en parfaite cohérence avec l’esprit fluide de sa robe. Sa longue chevelure brune, brushée avec souplesse, retombe librement sur ses épaules, encadrant un visage rayonnant. Le maquillage, lui, se limite à un teint frais, des lèvres naturelles et un regard à peine souligné, comme pour mieux laisser parler son sourire et la joie de l’instant.

 

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Une apparition pleine de symbolique

Au-delà de ses qualités stylistiques, cette apparition revêt une portée toute particulière. Quelques mois plus tôt, Barbara Palvin avait publiquement évoqué, sur ses réseaux sociaux, son combat contre l’endométriose, une maladie chronique qui peut compliquer le projet de grossesse. Son témoignage, sincère et utile, avait alors aidé à libérer la parole sur cette pathologie encore trop souvent minimisée.

Cette annonce cannoise prend donc un sens particulier : celui d’une nouvelle heureuse à laquelle se mêle, en filigrane, le souvenir d’un parcours plus difficile. Un moment intime, vécu publiquement avec une retenue exemplaire. Aux côtés de son mari Dylan Sprouse, vêtu d’un costume sombre parfaitement ajusté, Barbara Palvin a offert l’image d’un couple uni et complice.

Avec cette apparition du 14 mai 2026, Barbara Palvin offre ainsi au tapis rouge cannois l’un de ses moments les plus délicats. Sa robe bleue, fluide et lumineuse, ne se contente pas de l’habiller pour l’occasion : elle accompagne l’annonce d’un événement personnel marquant, et compose, avec sobriété, une image qui restera comme l’une des plus émouvantes de cette édition.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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