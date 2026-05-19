Dans une robe dorée, Bella Hadid fait une arrivée remarquée à Cannes

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

Le 18 mai 2026, la mannequin américaine Bella Hadid a fait une apparition particulièrement commentée à l’occasion d’un grand gala caritatif tenu à Le Cannet, en marge du Festival de Cannes. Elle a choisi d’imposer une silhouette résolument lumineuse, drapée dans une longue robe dorée scintillante qui captait toute la lumière des projecteurs. Une apparition qui rappelle, s’il en était besoin, la singularité de sa présence sur les tapis rouges internationaux.

Une robe dorée scintillante

Pièce maîtresse de cette apparition, sa robe dorée déployait une élégance solaire et chaleureuse. Le tissu, travaillé pour offrir un effet scintillant continu, captait le moindre éclat de lumière, transformant chaque pas de Bella Hadid en un véritable jeu de reflets. Cette palette dorée, particulièrement adaptée aux apparitions de soirée, faisait écho à la grande tradition des robes de gala et conférait à la silhouette de Bella Hadid une dimension presque mythologique. Le tombé fluide de la pièce, sans surcharge ornementale, mettait en avant la matière elle-même comme principal vecteur d’éclat.

 

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Une apparition rayonnante

Cette robe dorée était servie par une mise en beauté soigneusement étudiée pour respecter l’équilibre chromatique de l’ensemble. Le visage de Bella Hadid, illuminé d’un teint frais et lumineux, jouait la carte de la sobriété. Ses cheveux, brushés avec naturel, retombaient librement sur ses épaules, accompagnant chaque mouvement avec souplesse. Loin de chercher à concurrencer la robe par des accessoires multiples, Bella Hadid a privilégié un effet de présence centré sur la lumière et la matière, signature stylistique de ses apparitions les plus réussies.

Une présence cannoise très commentée

Aux côtés de son frère Anwar, 26 ans, et de leur mère Yolanda, Bella Hadid a fait une entrée remarquée au gala. Cette apparition s’inscrit dans une séquence cannoise déjà bien remplie pour la mannequin. La veille, elle avait été aperçue à la première du film « Garance », présenté en compétition au Festival, aux côtés de son frère. Cette présence affirmée tout au long du Festival témoigne du rôle central qu’occupe encore aujourd’hui la mode dans l’écosystème cannois, à la croisée du cinéma, du tapis rouge et des nouvelles figures stylistiques internationales.

Avec cette robe dorée, Bella Hadid livre ainsi l’une des silhouettes les plus identifiables de cette 79e édition cannoise. Une démonstration de tenue, où la lumière, la matière et la mise en beauté composent ensemble une apparition résolument inoubliable.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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