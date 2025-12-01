« J’adore les abdos ! » : à 38 ans, cette mannequin fait réagir à Rio

Rosie Huntington-Whiteley éblouit une fois de plus ses fans avec une série de photos de vacances publiées sur Instagram. L’ancienne égérie de Victoria’s Secret affiche une sérénité qui inspirent des milliers d’abonnés.

Une escapade lumineuse au Brésil

De passage à Rio de Janeiro, la mannequin et actrice britannique a partagé plusieurs clichés capturés entre mer et végétation tropicale, accompagnés du message plein de tendresse « Rio you stole my heart ! » (Rio, tu as volé mon cœur). Sur les images, Rosie apparaît rayonnante dans une tenue de plage blanche, sublimé par une coupe moderne qui souligne ses abdominaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rosie HW (@rosiehw)

Une beauté admirée par ses fans

Les internautes n’ont pas tardé à réagir à cette publication. Les commentaires débordent d’admiration et de bienveillance : certains saluent sa discipline, d’autres son charisme (« J’adore les abdos ! ») et sa simplicité toujours intacte. L’une des remarques les plus récurrentes sur Instagram : « Tellement naturelle ! », témoigne de l’attachement de ses fans à son authenticité. Beaucoup soulignent aussi la manière dont elle incarne une beauté confiante, sans artifice, à la fois inspirante et accessible.

Une nouvelle vie loin des projecteurs

Depuis son installation à Londres avec l’acteur Jason Statham et leurs deux enfants, Rosie s’épanouit dans un cadre plus paisible. Loin de la frénésie hollywoodienne, elle consacre davantage de temps à sa famille et à ses projets personnels. Dans les interviews récentes, elle évoque avec émotion son bonheur de voir ses enfants grandir en pleine nature, entourés de proches, tout en continuant à cultiver sa passion pour la mode et le design.

Entre élégance et joie de vivre, Rosie Huntington-Whiteley continue ainsi de fasciner un public toujours plus fidèle, conquis par cette mannequin et actrice qui sait allier naturel et sophistication.