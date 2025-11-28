« C’est du racisme » : une actrice noire prise pour cible, relance un débat brûlant

Cynthia Erivo, star du film « Wicked 2 », se retrouve au centre d’un débat brûlant après être devenue la cible récurrente de moqueries et de mèmes sur les réseaux sociaux pendant la promotion du film. Certaines personnes y voient un « simple humour léger », d’autres dénoncent une « dynamique raciste » et un « véritable harcèlement en ligne », relançant la question de la manière dont les femmes noires sont traitées dans la culture internet.​

Une actrice sous le feu des mèmes

Cynthia Erivo, qui incarne Elphaba aux côtés d’Ariana Grande dans l’adaptation de « Wicked », est omniprésente dans les vidéos, montages et détournements circulant sur X (ex-Twitter), TikTok et autres plateformes. Des extraits de ses interviews, de ses passages tapis rouge ou de son jeu dans les bandes-annonces sont isolés, surjoués et tournés en dérision, jusqu’à devenir des « références » virales utilisées hors contexte.​

Pour certains internautes, il ne s’agirait que de « petites moqueries », d’un « humour potache typique des réseaux sociaux », qui n’empêcherait pas d’apprécier son travail d’actrice. D’autres soulignent toutefois que la répétition, le volume des contenus et la focalisation quasi obsessionnelle sur sa personne font basculer cette moquerie dans un registre de harcèlement numérique.​

« C’est du racisme » : un débat de fond

Une partie du public et plusieurs commentateurs dénoncent une dimension raciale dans la façon dont Cynthia Erivo est prise pour cible. Ils rappellent que, ces dernières années, de nombreuses actrices noires très exposées – de « La Petite Sirène » d’Halle Bailey à d’autres héroïnes de franchises populaires – ont subi un flux de mèmes et de commentaires agressifs bien au‑delà de la critique classique.​

Certaines personnes voient dans ces campagnes de moquerie un schéma récurrent : les visages noirs, surtout féminins, seraient disproportionnellement utilisés comme « matière première » humoristique, souvent déshumanisés ou réduits à des caricatures. À l’inverse, d’autres internautes affirment que tout repose sur le personnage, le marketing ou le style de l’actrice, et refusent de voir un problème éthique tant qu’il n’y a, selon eux, ni insulte explicite ni appel à la haine.​

Entre liberté de moquerie et harcèlement en ligne

Au‑delà du « cas Cynthia Erivo », plusieurs voix appellent à réfléchir à la frontière entre la liberté de se moquer et le cyberharcèlement. Les critiques soulignent que, même sans intention ouvertement raciste, l’effet cumulé de milliers de contenus négatifs peut avoir un impact psychologique réel sur la personne visée et contribuer à une atmosphère hostile envers certains groupes.​

Les défenseurs de ces mèmes répondent qu’Internet a toujours fonctionné par exagération, détournement et ironie, et que cibler des célébrités ferait « partie du jeu » de la notoriété. Ce désaccord profond nourrit un débat plus large : jusqu’où l’humour en ligne peut‑il aller lorsqu’il touche de façon répétée des minorités déjà sous‑représentées ou fréquemment attaquées ?​

Une actrice au cœur de la tourmente médiatique

Cynthia Erivo elle‑même a déjà pris la parole par le passé pour dénoncer certaines formes d’édition d’images ou de commentaires qu’elle juge offensants et dégradants, notamment autour des visuels promotionnels de « Wicked ». Elle a également évoqué les dangers du cyberharcèlement et la facilité avec laquelle des foules anonymes peuvent attaquer des personnes qu’elles ne connaissent pas derrière un écran.​

L’ampleur actuelle des mèmes la visant pose ainsi une double question : celle de la responsabilité individuelle des créateurs de contenu et celle des plateformes qui laissent prospérer des dynamiques potentiellement toxiques au nom de l’engagement. Entre humour banal et violence symbolique, le « cas Cynthia Erivo » devient ainsi un révélateur des tensions autour de la représentation des femmes noires et de l’éthique des cultures en ligne.