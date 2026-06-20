« On dirait un clown » : le maquillage de Doja Cat suscite des réactions partagées

Léa Michel
@dojacat / Instagram

La rappeuse américaine Doja Cat n’a jamais aimé faire comme tout le monde, et elle l’a encore prouvé. Lors d’un récent concert à Paris, elle a arboré un maquillage qui a immédiatement fait réagir. Entre admiration et perplexité, son look a divisé : si beaucoup y voient une « audace artistique », d’autres lancent : « on dirait un clown ».

Un maquillage qui défie les codes

Doja Cat a pris le contre-pied de l’esthétique policée des popstars. Au cœur de son look, une bouche rouge volontairement débordante. Le tout était complété par des cils XXL, un eye-liner tranchant, des sourcils ultra-fins et un blush rose saturé, appliqué en larges aplats circulaires sur les pommettes.

Cette esthétique, Doja Cat la revendique pleinement. Dans un récent entretien accordé au média ELLE UK, elle confiait son goût pour les bouches « cartoonesques » et les rouges à lèvres surlignés. Elle citait notamment Amanda Lepore, figure transgenre emblématique de la nuit new-yorkaise et muse de l’art performatif, comme l’une de ses inspirations. Son maquillage parisien apparaît ainsi comme un hommage aux icônes qui ont fait de la métamorphose et de l’outrance un langage artistique à part entière.

Des réactions partagées

Sur les réseaux sociaux, les avis se sont divisés. D’un côté, des fans saluent « une démarche audacieuse et créative ». De l’autre, certains internautes, déconcertés par le rouge à lèvres « étalé », jugent le résultat « trop excessif » et y voient surtout « un maquillage de clown ». Il convient de rappeler que l’on ne juge pas le corps ni l’apparence d’une femme – ou de quiconque – et que le fait d’être une personnalité publique n’ouvre pas la porte aux jugements sur le physique : chacun reste libre de s’habiller et de se maquiller comme il le souhaite.

Avec ce maquillage, Doja Cat confirme ainsi son statut d’artiste insaisissable, qui préfère interroger les codes plutôt que de les suivre. Une chose est sûre : son look parisien aura, une fois de plus, fait parler. La preuve que, pour Doja Cat, le visage est avant tout un terrain de jeu et d’expression.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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