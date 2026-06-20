À 40 ans, la mannequin Irina Shayk mise sur une silhouette minimaliste

La mannequin russe Irina Shayk ne cesse d’imposer son style. Elle a partagé sur Instagram une série de clichés à l’esthétique minimaliste et éditoriale, dans laquelle une pièce attire particulièrement l’attention : un pantalon en cuir. Une publication qui confirme, une fois de plus, son sens aigu de la mode.

Un pantalon en cuir au détail « trompe-l’œil »

Au cœur de ce look : un pantalon en cuir noir, à la coupe large et décontractée, porté très bas sur les hanches. Sa particularité réside dans un jeu de trompe-l’œil au niveau de la taille. La partie supérieure imite en effet la ceinture d’un jean en denim gris foncé, avec ses passants caractéristiques et ses détails métalliques argentés, avant de se prolonger en une matière de cuir mat, souple et fluide. Un détail qui mêle l’univers du denim à celui du cuir et suffit à faire de cette pièce le point fort de la tenue.

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Une esthétique minimaliste et éditoriale

Photographiée sur le balcon d’un appartement, adossée à un mur blanc, Irina Shayk a opté pour une mise en scène épurée, digne d’un éditorial de mode. Ses longs cheveux bruns, coiffés avec une raie au milieu, et l’absence de tout artifice renforcent cette impression de simplicité maîtrisée.

Fidèle à l’esprit « less is more », elle laisse la pièce parler d’elle-même, dans une ambiance à la fois brute et sophistiquée. Cette publication confirme le statut d’Irina Shayk dans l’univers de la mode. Égérie de nombreuses maisons et habituée des plus grands défilés, elle s’est imposée au fil des années comme une référence en matière de style. Son allure ne cesse d’inspirer et de capter l’attention à chacune de ses apparitions.

Avec ce pantalon en cuir au détail « trompe-l’œil » et une mise en scène minimaliste, Irina Shayk signe ainsi une nouvelle démonstration de style. En misant sur une seule pièce forte et une esthétique épurée, elle prouve qu’en mode, la sobriété peut être « la plus efficace des audaces ».