À 40 ans, la mannequin Irina Shayk mise sur une silhouette minimaliste

Léa Michel
@irinashayk / Instagram

La mannequin russe Irina Shayk ne cesse d’imposer son style. Elle a partagé sur Instagram une série de clichés à l’esthétique minimaliste et éditoriale, dans laquelle une pièce attire particulièrement l’attention : un pantalon en cuir. Une publication qui confirme, une fois de plus, son sens aigu de la mode.

Un pantalon en cuir au détail « trompe-l’œil »

Au cœur de ce look : un pantalon en cuir noir, à la coupe large et décontractée, porté très bas sur les hanches. Sa particularité réside dans un jeu de trompe-l’œil au niveau de la taille. La partie supérieure imite en effet la ceinture d’un jean en denim gris foncé, avec ses passants caractéristiques et ses détails métalliques argentés, avant de se prolonger en une matière de cuir mat, souple et fluide. Un détail qui mêle l’univers du denim à celui du cuir et suffit à faire de cette pièce le point fort de la tenue.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par irina shayk (@irinashayk)

Une esthétique minimaliste et éditoriale

Photographiée sur le balcon d’un appartement, adossée à un mur blanc, Irina Shayk a opté pour une mise en scène épurée, digne d’un éditorial de mode. Ses longs cheveux bruns, coiffés avec une raie au milieu, et l’absence de tout artifice renforcent cette impression de simplicité maîtrisée.

Fidèle à l’esprit « less is more », elle laisse la pièce parler d’elle-même, dans une ambiance à la fois brute et sophistiquée. Cette publication confirme le statut d’Irina Shayk dans l’univers de la mode. Égérie de nombreuses maisons et habituée des plus grands défilés, elle s’est imposée au fil des années comme une référence en matière de style. Son allure ne cesse d’inspirer et de capter l’attention à chacune de ses apparitions.

Avec ce pantalon en cuir au détail « trompe-l’œil » et une mise en scène minimaliste, Irina Shayk signe ainsi une nouvelle démonstration de style. En misant sur une seule pièce forte et une esthétique épurée, elle prouve qu’en mode, la sobriété peut être « la plus efficace des audaces ».

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Gisele Bündchen sublime une veste sculpturale au design spectaculaire

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Gisele Bündchen sublime une veste sculpturale au design spectaculaire

La mannequin brésilienne Gisele Bündchen signe une apparition mode particulièrement spectaculaire. Elle pose dans une veste sculpturale au...

Sasha Obama, 25 ans, opte pour l’élégance intemporelle lors d’une sortie avec sa mère

La la fille cadette du 44ᵉ président des États-Unis Barack Obama et de Michelle Robinson-Obama Sasha Obama a...

Enceinte de huit mois, cette ex-cheerleader reprend une chorégraphie culte

Être enceinte de huit mois ne l'empêche pas d'assurer le show. Kelcey Wetterberg, ancienne pom-pom girl des Dallas...

Parti jouer à la Coupe du monde, ce joueur n’a pas pu assister à la naissance de sa fille

Derrière les grandes compétitions internationales se jouent aussi des vies personnelles en mouvement. Le gardien sud-coréen Kim Seung-gyu...

Aux côtés de Shakira, Sofia Vergara mise sur un débardeur colombien et fait sensation

L'actrice, mannequin, productrice et animatrice colombo-américaine Sofia Vergara n'a pas hésité à afficher ses couleurs. Elle a récemment...

« Elle ne change pas » : Angelina Jolie signe une apparition remarquée à New York

L'actrice, réalisatrice, scénariste, productrice et ambassadrice de bonne volonté américano-cambodgienne Angelina Jolie a récemment fait une apparition remarquée...