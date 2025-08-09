Margot Robbie adopte le « skant », la pièce hybride qui affole les podiums

Screenshot du film « The Wolf os Wall Street »

Entre pantalons et jupes, la mode invente le « skant », nouvelle tendance phare propulsée par l’actrice et productrice Margot Robbie. Polyvalente, cette pièce intrigue déjà les fashionistas et promet de bousculer les garde-robes des saisons à venir.

Qu’est-ce que le « skant » exactement ?

Derrière ce nom, une contraction de « skirt » (jupe) et « pant » (pantalon), se cache une création entre deux mondes : le skant combine l’aisance d’un pantalon et le mouvement d’une jupe. Imaginé pour brouiller les codes, il s’est imposé dans les collections printemps-été 2025 chez Loewe ou Courrèges, mixant sophistication et confort.

Sur les podiums, le skant électrise la mode

Adopté par les maisons les plus pointues, le skant séduit par ses multiples déclinaisons : cuir structuré, crêpe fluide, plis marqués ou drapé sculptural. Il s’affiche autant en version minimaliste qu’en pièce forte du tailoring 2.0, permettant toutes les audaces stylistiques. Idéal pour sublimer une silhouette et moderniser le vestiaire au quotidien.

Margot Robbie, icône de la tendance

Aperçue lors d’un événement à Los Angeles, l’actrice et productrice Margot Robbie a fait sensation en adoptant un skant noir, mi-pantalon mi-jupe fendue façon portefeuille et taille haute façon smoking. Parfaite illustration de l’élégance contemporaine, la star a su jouer sur les volumes avec la superposition de matière et l’association d’un crop top minimaliste. Résultat ? Un look à la fois fort, structuré et ultra-tendance.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Just Jared (@justjared)

Comment porter le skant ? Nos conseils style

Accessible à tout le monde, la pièce gagne à être apprivoisée avec des basiques : mariez-la à une chemise ajustée, un pull fin ou un blazer graphique. Privilégiez une coupe confortable et des matières fluides pour un rendu élégant sans surcharger la silhouette. Côté accessoires, sandales à talons ou baskets tendances complètent avec brio ce vestiaire hybride.

Pourquoi le skant fait-il autant parler ?

Entre allure androgyne, confort revisité et allure couture, le skant s’adresse à toutes les personnes qui rêvent de s’amuser avec la mode. Il confirme aussi le retour des « pièces transgenres », capables de mixer esthétisme et fonctionnalité, tout en insufflant un vent de fraîcheur créative sur l’allure féminine contemporaine.

Cette saison, c’est sûr : le skant s’impose ainsi comme le must-have à essayer. Merci Margot Robbie d’avoir ouvert la voie !

