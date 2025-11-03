« Méconnaissable » : le visage de Selena Gomez fait réagir

L’auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse américaine Selena Gomez déchaîne une nouvelle fois les réseaux sociaux après la sortie de son clip « In The Dark ». Son visage apparaît très changé, provoquant une vague de réactions et d’accusations quant à un possible recours à la chirurgie esthétique.

Un visage qui interpelle et divise

À la sortie du clip, les commentaires furent immédiats : certains jugent Selena Gomez « méconnaissable », voire « effrayante », évoquant un effet de « squelette » et une transformation jugée « tragique ». Les réactions sur Twitter témoignent d’une fascination teintée d’inquiétude pour ces changements physiques qui font débat au sein de la pop culture. Pour beaucoup, Selena aurait « forcé sur le botox » ou eu recours à des fillers et autres interventions, ce que certaines personnes relient à une « perte de naturel » et à une « gestuelle faciale figée ». Les comparaisons fusent sur les réseaux, contrastant avec les images passées de la star.

Entre body-shaming et explications médicales

Dautres internautes rappellent que Selena Gomez vit depuis près de 10 ans avec le lupus, une maladie auto-immune qui affecte la peau et les articulations. Les traitements à base de corticostéroïdes, notamment la prednisone, sont connus pour provoquer le fameux « moon face » : un gonflement du visage lié à la rétention d’eau. En 2017, Selena a d’ailleurs subi une greffe de rein à cause de la maladie.

Dans de récentes interventions publiques, Selena Gomez reconnaît avoir eu recours au botox, expliquant que son apparence évolue aussi en lien avec sa santé et ses choix personnels. « J’essaie de m’accepter telle que je suis, même quand mon corps change à cause de ce que je traverse », disait-elle dans Vanity Fair en 2023.

Une star sous le feu des critiques et du soutien

Au fil des années, la star fait face à une double pression : celle des attaques pour changement esthétique et celle liée aux conséquences directes de sa maladie. Les fans, divisés, témoignent de leur empathie face à la difficulté d’être tout le temps sous les projecteurs et jugée sur chaque variation physique.

En résumé, Selena Gomez assume « le choix du botox », mais refuse de laisser la polémique effacer ses combats ou ses réussites. Elle plaide pour la bienveillance et la fin du body-shaming, appelant chaque personne à se rappeler que derrière la « perfection » des photos se cachent bien souvent des histoires de vulnérabilité et de résilience.