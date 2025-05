Ce geste de Jason Momoa à Cannes est digne d’un gentleman

C’est un acte galant qui est presque passé inaperçu sur le tapis rouge de Cannes. Pourtant, Jason Momoa, visage du film « Aquaman » et figure emblématique de la série d’anthologie « Game of Thrones », a eu un geste de courtoisie qui se fait rare. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il se la joue cavalier servant et qu’il court au-devant d’une dame.

Un geste noble que personne n’a remarqué

Une abeille qui vient se mettre dans le champ de vision d’Emma Stone en plein photocall, mais aussi un condor grandeur nature aux côtés de Raphaël Quenard. Le Festival de Cannes n’a pas manqué de distraction. Hormis ces scènes devenues virales sur le web, les caméras indiscrètes de la Croisette ont capté une autre image, en marge du tapage et des applaudissements. Elle montre un Jason Momoa tout de blanc vêtu, ses cheveux longs regroupés en nattes. Venu compléter le parterre de stars, il s’est présenté à ce grand événement du 7e art au bras de sa dulcinée, l’envoûtante Adria Arjona.

L’actrice croisée dans « Hitman » ou encore « Andor » a, quant à elle, opté pour une robe bustier à l’effet drapé métallisé. Cette pièce qui a le mérite d’accrocher la lumière se termine par une petite traîne très sophistiquée, mais quelque peu encombrante, surtout pour enjamber les fameuses marches. Au lieu de laisser les agents soulever cette partie de la robe pour qu’elle puisse avoir les jambes dégagées, Jason Momoa s’en est lui-même chargé.

L’acteur, habitué des rôles de gros durs, est en réalité un vrai tendre. Il est aux petits soins pour sa compagne avec qui il a officialisé courant 2024. Jason Momoa remet au goût du jour des petits gestes serviables souvent associés aux hommes classes de l’ancien temps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Steph Chermont (@stephchermont)

Un gentleman de la première heure

Pendant son séjour à Cannes, Jason Momoa a fait d’autres démonstrations de galanterie. Toujours très chevaleresque, il a également été aperçu au Majestic, son lieu de résidence pendant toute la cérémonie. Lors de son arrivée entre les murs prestigieux du palace, on le voit porter tous les sacs de sa compagne, qui, elle, a les mains vides. Autre scène attentionnée capturée sur le vif : Jason Momoa qui sort de sa voiture aux vitres teintées et qui se précipite pour ouvrir à sa belle avant qu’elle n’ait le temps d’empoigner la poignée. Tout ça sous le regard admiratif des fans venus assister à ce défilé de stars.

Derrière son physique imposant et son visage blindé, Jason Momoa cache un petit côté Roméo. C’est le genre d’homme à laisser madame commander en premier au restaurant, à tendre son parapluie quitte à être mouillé, tout simplement à faire preuve de respect et de finesse. La définition même du gentleman.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jason Momoa News and More (@tracilala)

Un acteur toujours fidèle à ses valeurs

Si à Cannes, Jason Momoa s’est révélé particulièrement attentif au bien-être de sa compagne, il a également agi ainsi envers d’autres femmes qui n’étaient « que » des partenaires de tournage. C’était le cas à l’occasion de la première et dernière saison de « See », série où il campe le chef d’une tribu primitive. Lors d’une session photo, il a pris la pose avec Hera Hilmar, actrice qui incarne sa femme dans la fiction. Il l’a délesté d’un accessoire pour qu’elle se sente plus libre dans ses mouvements. Tandis qu’elle sourit au paparazzi avec une main sur la hanche, lui, la regarde avec un œil complice et pochette rose poudrée entre les doigts. Un mini sac qui appartient bien sûr à sa camarade d’écran.

Autre exemple qui prouve que Jason Momoa est un gentleman dans l’âme et un homme bien éduqué : il a prêté son manteau à Kate Beckinsale, grelottante à l’after des Oscars. L’actrice de « Pearl Harbor », alors vêtue d’une robe pailletée avec du tulle très fin, semblait frigorifiée. Jason Momoa lui a alors naturellement tendu son blazer pour que ses dents cessent de jouer des maracas.

À l’évocation du gentleman, des acteurs comme Thomas Shelby ou Pedro Pascal arrivent tout de suite en tête. Cependant la politesse et la courtoisie ne se résument pas à un physique. Jason Momoa en est la preuve vivante. Ce n’est pas parce qu’il a la tête d’un Viking qu’il n’a pas cette élégance d’esprit.