Mariage et vie à la ferme à 20 ans : ce que cette actrice en dit vraiment

Millie Bobby Brown, l’iconique Eleven de la série « Stranger Things », a troqué les plateaux de tournage pour des bottes en caoutchouc et une vie paisible à la ferme. Cette transition marque un tournant dans la vie de la jeune actrice de 20 ans, qui a grandi sous les feux des projecteurs. Elle s’est confiée dans une interview à Vanity Fair US sur cette nouvelle vie.

Un sanctuaire rural

La ferme de Millie Bobby Brown, située au bout d’une route sinueuse dans la Géorgie rurale, derrière une forêt de pins, est un véritable havre de paix loin de l’agitation d’Hollywood. Elle y élève des moutons, des chèvres, des vaches, des ânes, et même un chat tuxedo. Cette vie au plus près de la nature semble lui apporter un équilibre et une sérénité précieux.

L’actrice a également transformé une partie de sa ferme en refuge pour animaux, « Joey’s Friends ». Son attachement aux animaux est profond, comme en témoigne la présence de Winnie, sa chienne d’assistance émotionnelle. « Winnie est une très bonne chienne de plateau. Si je fais semblant de pleurer, elle ne stresse pas. Mais quand elle sait que je pleure vraiment, elle stresse. Elle peut faire la différence », explique Millie Bobby Brown.

Entre glamour et bottes boueuses

Millie Bobby Brown trouve un véritable réconfort dans sa vie à la ferme. Elle se consacre à ses animaux et s’épanouit dans cette simplicité retrouvée. Elle a même plaisanté sur le fait qu’il ne suffit pas de vouloir une vie à la ferme, il faut être prêt à se salir les mains : « Si vous ne voulez pas ramassez de la bouse de cheval ou lavez une vache à mains nues, alors cette vie n’est pas faite pour vous. Pas du tout ».

Millie Bobby Brown le dit elle-même : vivre à la ferme, ce n’est pas juste poser avec une botte de foin pour Instagram. Mais ne vous méprenez pas, elle ne renie pas pour autant son côté star. Entre deux sessions de toilettage d’animaux, elle continue de briller sur grand écran et de gérer ses projets entrepreneuriaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Un besoin de se retrouver loin du tumulte

Devenir célèbre à un jeune âge, ce n’est pas de tout repos, Millie l’a bien compris. Sa vie à la ferme n’est toutefois pas synonyme d’isolement. Elle reste connectée à ses amis et à sa famille, et continue de travailler sur des projets cinématographiques qui lui tiennent à cœur. Chris Pratt, qui joue avec elle dans « The Electric State », la décrit comme « authentique et coriace. Elle n’est pas du genre à vouloir plaire à tout prix. Elle est tout à fait capable d’être charmante, mais ce n’est pas sa seule arme ».

Malgré son jeune âge, Millie Bobby Brown est consciente des défis liés à la célébrité précoce. À 18 ans, elle avait d’ailleurs supprimé les réseaux sociaux de son téléphone. « Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, ça me fait me sentir horrible’. Je l’ai supprimé parce que je devenais beaucoup trop obsédée par l’idée de devenir quelqu’un d’autre », dit-elle. Depuis elle est de nouveau active sur Instagram, et sa vie à la ferme semble lui apporter cet équilibre dont elle avait besoin.