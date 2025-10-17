« Méconnaissable » : à 56 ans, Cate Blanchett ose une coupe « radicale »

L’actrice australo-américaine Cate Blanchett surprend avec une transformation capillaire pour le nouveau film « Father Mother Sister Brother », réalisé par Jim Jarmusch.

Une métamorphose marquante pour un rôle complexe

Dans la bande-annonce récemment dévoilée, Cate Blanchett arbore une coupe pixie ultra-courte et auburn, bien loin de son célèbre carré blond qui est devenu une de ses signatures sur les tapis rouges. Son personnage Timothena, dans le film « Father Mother Sister Brother », est une femme sobre et discrète, contrastant fortement avec sa sœur flamboyante, incarnée par l’actrice germano-luxembourgeoise Vicky Krieps.​

Cette nouvelle coupe, presque une coupe « bol », associée à un look boutonné avec col roulé rouge et trench-coat classique, transforme complètement son apparence. Cate Blanchett prête ainsi son talent exceptionnel au rôle d’une femme sensible et réservée, en rupture avec l’image glamour à laquelle le public est habitué. Cette métamorphose illustre la polyvalence de l’actrice, capable de se réinventer pour chaque rôle.

Un choix capillaire déjà expérimenté

Ce n’est pas la première fois que Cate Blanchett opte pour une coupe courte. En 2000, elle avait déjà rasé sa tête pour un projet, arborant alors une perruque courte et sombre. Rappelant ce souvenir dans une interview pour Allure, elle évoque sa volonté de s’éloigner des standards et d’expérimenter sans crainte : « Je ressemblais à Elizabeth Taylor dans ses dernières années ». Cette audace capillaire est une marque de fabrique qui continue d’enrichir son parcours artistique.

En dehors de l’écran, cette transformation lui permet d’incarner également une version plus authentique d’elle-même, loin des standards de beauté habituels. Cate Blanchett confirme ainsi qu’un changement d’apparence peut être un puissant outil d’expression artistique et personnelle, renforçant son statut d’icône dans le cinéma et la mode.

