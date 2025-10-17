Enceinte de 9 mois, cette mannequin enflamme le podium

La mannequin américaine Jasmine Tookes, enceinte de son deuxième enfant, a marqué l’édition 2025 du Victoria’s Secret Fashion Show en ouvrant le défilé dans une somptueuse robe dorée en maille laissant apparaître son baby bump, surmontée d’ailes en forme de coquillage.

Un show sous le signe de la diversité et des stars

Jasmine Tooke est depuis saluée pour sa prestance et son rayonnement sur le podium du défilé Victoria’s Secret à New York, incarnant la diversité des corps des femmes – un geste rare et puissant sur les grandes scènes de mode.

Habituée du catwalk Victoria’s Secret depuis 2015 et célèbre pour avoir porté le Fantasy Bra en 2016, Jasmine Tookes a rejoint sur scène d’autres mannequins de renom : Gigi et Bella Hadid, Candice Swanepoel, Adriana Lima, Ashley Graham et bien d’autres, pour une édition plus inclusive que jamais. Son entrée, acclamée sur les réseaux sociaux et saluée par une standing ovation, souligne l’évolution de la marque vers une représentation visiblement plus large des corps et des histoires.​

 

Une maternité sublimée et célébrée

Attendant un petit garçon avec son mari Juan David Borrero, Jasmine Tookes a célébré sur le podium de Victoria’s Secret un message fort : la grossesse et la maternité sont des moments de beauté, de puissance et de confiance.

Déjà maman d’une petite Mia Victoria née en février 2023, la mannequin américaine Jasmine Tookes a ainsi rayonné dans une mise en scène qui rendait hommage à la vie et à l’inclusivité, prouvant que l’élégance est plurielle et universelle.

