Meghan Markle fait son grand retour en tant qu’actrice au cinéma

Léa Michel
Extrait de la série « Suits »

Meghan Markle effectue un retour très remarqué au cinéma après 8 ans d’absence, en décrochant un rôle dans la comédie « Close Personal Friends », actuellement en tournage en Californie (États-Unis).​

Un retour inattendu à Hollywood

Après avoir quitté sa carrière d’actrice suite à son mariage avec le prince Harry en 2018, Meghan Markle n’était apparue que dans des projets documentaires. Désormais, elle retrouve un plateau de tournage aux côtés d’acteurs et d’actrices de renom comme Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid et Henry Golding. Aperçue sur le tournage le 5 novembre 2025 à Pasadena d’après The Sun, l’ancienne star de la série « Suits » aurait accepté ce projet comme « une manière douce de renouer avec ce qu’elle aime vraiment », selon ses proches.​

Un rôle clin d’œil à sa vie

Fait notable, Meghan Markle incarnera… son propre rôle dans le film, informe The Mirror : une comédie signée Amazon MGM Studios qui raconte la naissance d’une amitié entre un couple de célébrités et un couple dit ordinaire lors d’un séjour à Santa Barbara. Cette apparition, certes courte, a une forte portée symbolique, lui permettant de se positionner à la fois comme actrice et personnalité publique.​

Une démarche soutenue par le prince Harry

Selon l’entourage du couple, le prince Harry soutient pleinement Meghan Markle dans ce retour artistique et souhaite qu’elle fasse ce qui la rend heureuse. Officiellement, la duchesse aurait décliné de nombreuses offres avant de choisir ce petit projet « coup de cœur », illustrant à la fois prudence et plaisir personnel – selon le presse américaine.

En résumé, le film « Close Personal Friends », prévu pour une sortie en 2027, marque un moment clé dans la trajectoire post-royale de Meghan Markle, alliant clin d’œil à sa vie privée et retour progressif sur les écrans.

Qui était « la Barbie humaine » brésilienne, disparue à l'âge de 31 ans ?

