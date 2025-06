Meghan Markle dévoile une vidéo inédite de Harry et leurs enfants

Le 15 juin 2025, à l’occasion de la Fête des Pères, Meghan Markle a partagé sur son compte Instagram une vidéo rare et pleine d’émotion, mettant en lumière le prince Harry dans son rôle de père.

Des instants de complicité familiale

Sur fond de la chanson « Have It All » de Jason Mraz, on découvre le duc de Sussex dans des moments simples et authentiques avec leurs deux enfants, Archie, 6 ans, et Lilibet, 4 ans.

Dans cette courte compilation, Harry apparaît joyeux, détendu, entièrement dédié à ses enfants. On le voit rire aux éclats, courir dans le jardin, danser, porter Lilibet sur ses épaules ou encore jouer avec Archie dans des scènes de la vie quotidienne. Les regards complices et les éclats de rire partagés évoquent une tendresse sincère et soulignent la place centrale qu’il occupe dans leur univers familial.

Le message de Meghan

En légende de la publication, Meghan Markle a écrit simplement : « Le meilleur. Bonne fête des pères à notre homme préféré ». Quelques mots sobres, mais qui traduisent à la fois l’amour qu’elle porte à son mari et son admiration pour le père qu’il est devenu. C’est une déclaration publique à la fois personnelle et pudique, qui célèbre l’intimité d’une relation tout en rendant hommage à l’engagement parental de Harry.

Une rare fenêtre sur leur quotidien

Depuis leur départ de la vie royale en 2020, Harry et Meghan ont souvent affirmé leur volonté de préserver la vie privée de leurs enfants. Cette vidéo Instagram offre un aperçu unique de leur quotidien familial à Montecito, en Californie. On y entrevoit une vie paisible, loin de l’agitation médiatique, faite de jeux en plein air, de moments tendres et d’une simplicité précieuse.

Une publication saluée par leurs abonnés

Très vite, les internautes ont réagi avec chaleur à la publication. Les commentaires soulignent l’émotion des images et la beauté du geste. Beaucoup saluent le lien visible entre Harry et ses enfants, d’autres remercient Meghan pour ce partage intime qui montre une autre facette du prince, loin des projecteurs royaux.

Avec cette vidéo, Meghan Markle a ainsi touché juste. Sans artifices, elle a capturé ce que la Fête des pères peut avoir de plus émouvant : l’amour sincère d’un père pour ses enfants. Un moment rare qui dépasse les frontières de l’actualité pour toucher au cœur de ce qui nous relie tous : les liens familiaux.