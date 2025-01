Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, révèle ses astuces pour un teint éclatant

Angélique Angarni-Filopon a été couronnée Miss France 2025, le 14 décembre 2024. Cette martiniquaise, âgée de 34 ans, est non seulement la plus âgée des Miss élues, mais aussi la première Miss Martinique à décrocher ce prestigieux titre. Avec sa coupe « garçonne chic » et son naturel, elle a conquis le cœur des Français. Cette fois-ci, elle partage ses secrets pour un teint éclatant, et spoiler alert : c’est accessible à tout le monde !

La beauté commence dans l’assiette

Si Angélique brille autant, ce n’est pas seulement grâce aux produits de beauté. Pour elle, tout commence par l’alimentation. « Prenez soin de l’intérieur de votre corps, et ça se verra à l’extérieur », dit-elle. Un mantra qu’elle a adopté pendant ses années comme hôtesse de l’air, où une bonne routine était indispensable pour garder la forme malgré le décalage horaire.

Ses incontournables :

Des fruits et légumes colorés : « le vert, le rouge, l’orange… Mettez de la couleur dans votre assiette ! »

Les bonnes graisses : les avocats, les noix et un filet d’huile d’olive vierge extra sont ses stars pour une peau repulpée et nourrie de l’intérieur.

Les aliments anti-inflammatoires : curcuma, gingembre, et thé vert sont ses boosters d’éclat préférés. Selon Angélique, ces ingrédients aident à réduire les rougeurs et les boutons.

Le démaquillage : un geste sacré

S’il y a bien une étape que Miss France 2025 ne rate jamais, c’est le démaquillage. « C’est non négociable ! Peu importe si vous êtes fatiguée ou que vous rentrez à 3 heures du matin, prenez 5 minutes pour nettoyer votre visage », conseille-t-elle. Elle ajoute une petite piqûre de rappel : après avoir utilisé de l’eau micellaire, il est important de rincer son visage. « Certaines personnes vous diront que ce n’est pas nécessaire, mais moi, je préfère écouter ma peau. Une fois que je rince et applique un nettoyant doux, ma peau me dit merci ! ».

Ses produits favoris ? Des nettoyants à base d’ingrédients naturels et sans parfum agressif. Et pour les jours où elle a besoin d’un petit coup de boost, elle utilise une éponge Konjac, qui exfolie en douceur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Angélique ANGARNI-FILOPON – Miss France 2025 (@angeliqueaf_off)

Le pouvoir des soins hydratants

Pour Angélique, une peau éclatante passe par une bonne dose d’hydratation matin et soir. Elle privilégie des crèmes à base d’acide hyaluronique pour retenir l’eau dans la peau et des sérums à la vitamine C pour illuminer le teint. Mais ce n’est pas tout : « Je suis une fan des masques en tissu. Ça détend et ça redonne tout de suite un coup d’éclat. Et j’ai aussi une gourde toujours près de moi pour des petites gorgées régulières ».

Le soleil, avec modération

Originaire de la Martinique, Angélique adore le soleil, mais elle sait aussi qu’il peut être l’ennemi numéro un de la peau. Son conseil : ne jamais sortir sans protection solaire, même en hiver. « Le SPF, c’est votre meilleur ami. Et non, ça ne vous empêche pas de bronzer. Ça protège juste votre peau des méfaits des UV ». Elle privilégie les crèmes solaires à base de filtres minéraux, qui sont plus douces pour la peau et respectueuses de l’environnement.

Souriez, c’est votre meilleur accessoire !

Enfin, Angélique rappelle que rien ne vaut un beau sourire pour illuminer un visage. « Une attitude positive, ça change tout. Prenez soin de vous, mais soyez aussi indulgentes avec votre peau. Ce qui compte surtout c’est comment vous vous sentez à l’intérieur ».

Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, ne se contente pas de partager des conseils beauté, elle inspire une véritable philosophie de vie. Entre routines simples et attitude bienveillante, elle prouve qu’on peut briller à tout âge, avec ou sans couronne.