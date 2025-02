La nièce de cette actrice lui interdit d’être sur ce réseau social

Dans un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, il est difficile de passer une journée sans croiser un post, une story, ou même un tweet. De plus en plus de célébrités l’ont compris et sont sur tous les fronts numériques pour interagir avec leurs fans. Mais pour certaines, comme l’actrice légendaire Kathy Bates, ce n’est pas le cas. Et sa nièce semble être sur la même longueur d’onde qu’elle. Cette dernière lui interdit carrément d’être présente sur Instagram.

Une interdiction bienveillante

Lors de sa participation aux SAG Awards 2025, Kathy Bates a révélé un détail surprenant sur ses habitudes numériques. En toute simplicité et avec une touche d’humour, elle a expliqué qu’elle n’avait pas le droit d’avoir de compte Instagram, et ce n’était pas une décision prise par ses agents ou ses avocats, mais par… sa nièce Linda. La raison est assez mignonne, mais aussi pleine de sagesse : Linda est convaincue que Kathy ne pourrait pas supporter la pression des réseaux sociaux, et surtout des commentaires. « J’ai pas le droit d’être sur Instagram, car ma nièce Linda dit que je vais lire cinq millions de commentaires positifs et un seul négatif, et que je vais faire une fixation dessus », a-t-elle confié à EOnline.

L’actrice, réalisatrice et productrice américaine Kathy Bates, fidèle à elle-même, a abordé le sujet avec une touche d’autodérision, mais on ne peut s’empêcher de penser que, derrière cette interdiction, se cache une véritable envie de protéger son bien-être mental. Car si le monde numérique est certes une fenêtre ouverte sur une multitude de possibilités, il est aussi un lieu où les critiques et la négativité peuvent facilement envahir l’espace.

Kathy Bates : une actrice qui préfère la discrétion

Kathy Bates est une figure incontournable du cinéma. Ses rôles dans des classiques tels que « Misery » ou « Titanic » l’ont propulsée au rang d’icône, et pourtant, loin de rechercher les projecteurs en permanence, elle a choisi un mode de vie plus discret. Contrairement à d’autres stars qui postent leurs moindres faits et gestes, Kathy Bates fait donc le choix de l’intimité et de la simplicité. Elle préfère laisser ses talents sur grand écran parler pour elle plutôt que de partager chaque détail de sa vie privée. C’est une approche qui reflète un certain équilibre, voire une forme de résistance contre l’immédiateté des réseaux sociaux, où tout est amplifié, et où la ligne entre vie privée et vie publique devient floue.

Des comptes de fans en guise de présence digitale

L’absence de Kathy Bates sur Instagram ne signifie toutefois pas qu’elle est complètement absente du monde numérique. En effet, plusieurs comptes de fans, dédiés à ses films et à ses performances ou apparitions, fleurissent sur la plateforme. Ces pages alimentent la légende de l’actrice en partageant des photos, des vidéos de ses rôles et des hommages à sa carrière. Si ces comptes remplissent un rôle essentiel pour les fans qui souhaitent suivre l’actualité de Kathy, cette dernière préfère visiblement garder une certaine distance avec cet univers virtuel.

Un choix loin d’être isolé

De nombreuses autres stars, telles que l’acteur canadien Keanu Reeves ou l’acteur américain George Clooney, ont aussi fait le choix de ne pas se laisser submerger par la vie virtuelle. En choisissant de vivre à l’abri des jugements instantanés des internautes, ces célébrités trouvent sans doute un certain soulagement. Kathy Bates incarne, à sa manière, cette autre forme de célébrité, définitivement plus discrète. Elle nous rappelle que, même dans un monde où les réseaux sociaux semblent incontournables, il existe encore des voies où la simplicité et la tranquillité sont des choix de vie tout aussi dignes d’admiration.

À l’heure où tout le monde semble courir après l’approbation virtuelle, Kathy Bates et sa nièce Linda montrent l’exemple en nous offrant une belle leçon de déconnexion. Peut-être que nous aussi, nous devrions prendre un peu plus de recul face à notre propre relation avec les réseaux sociaux.