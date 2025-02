Ming Xi, cette mannequin aux 2 millions d’abonnés qui a défilé à la Fashion Week

Lorsqu’on évoque les mannequins les plus en vue du moment, Ming Xi est souvent un nom qui revient, un peu comme une star montante dans le ciel scintillant de la mode. Avec plus de 2 millions d’abonnés sur Instagram, elle une nouvelle figure dans le monde de la mode. Et sa dernière apparition à la Fashion Week a encore une fois confirmé son statut de figure incontournable. Mais d’où vient cette jeune femme qui fascine autant sur les podiums que sur les réseaux sociaux ? Retour sur l’histoire de Ming Xi, une ascension aussi rapide que spectaculaire.

Des débuts prometteurs

Ming Xi est née en 1990, à Shanghai, une ville où l’effervescence de la mode semble presque respirer dans l’air. Son parcours dans le monde de la mode a débuté en 2009, lorsqu’elle a participé au concours Elite Model Look. Se classant troisième, cette performance lui a ouvert les portes d’une carrière internationale. Diplômée en mode de l’université de Donghua en 2007, Ming Xi a rapidement su mettre à profit ses connaissances dans l’industrie.

À ses débuts, elle a su s’imposer grâce à son visage angélique, ses traits fins et son charisme naturel. Rapidement, Ming Xi a fait ses premiers pas sur les catwalks des grandes maisons. Sa capacité à captiver l’attention, même dans un milieu aussi exigeant, a permis à cette jeune Shanghaienne de se faire une place de choix.

Une ascension fulgurante

L’ascension de Ming Xi ne se résume pas seulement à un « coup de chance ». Non, ce qui a propulsé la mannequin à un niveau d’influence international, c’est avant tout sa capacité à se réinventer et à séduire les grandes marques de mode. Dès ses débuts, Ming Xi a attiré l’attention des plus grandes maisons de couture. En 2011, elle a fait ses premiers pas sur les podiums internationaux pour Givenchy, marquant le début d’une collaboration fructueuse avec la marque. Depuis, elle a défilé pour une pléthore de créateurs prestigieux, notamment Louis Vuitton, Dior, Lanvin, et Burberry.

Une présence remarquée à la Fashion Week

Il est quasiment impossible de parler de Ming Xi sans mentionner son passage triomphal à la Fashion Week, événement phare où les créateurs les plus influents de la planète viennent présenter leurs nouvelles collections. Ming Xi est devenue une habituée des Fashion Weeks internationales, où elle brille tant sur les podiums que dans les rues. Cette année 2025, lors de la Fashion Week Haute Couture de Paris, elle a été aperçue arborant des tenues Chanel, associées à des accessoires Michael Kors et des chaussures Nike, démontrant sa capacité à mélanger haute couture et streetwear avec brio.

Ses performances sur les podiums ne laissent personne indifférent, et Ming Xi parvient toujours à incarner l’essence même de la mode : l’élégance et l’audace. Cette année encore, elle a conquis les regards et les photographes, consolidant son statut d’icône de la mode.

Une icône des réseaux sociaux

Au-delà des podiums, Ming Xi a su se diversifier et conquérir un autre domaine où elle brille également : les réseaux sociaux. Avec plus de 1,9 million d’abonnés sur Instagram, elle a su capitaliser sur sa notoriété pour devenir une véritable influenceuse. Elle partage régulièrement des aperçus de sa vie professionnelle et personnelle, offrant à ses fans un accès privilégié au monde glamour de la mode. Avec sa personnalité attachante, Ming Xi a réussi à se construire une véritable communauté qui la soutient dans chacune de ses démarches, aussi bien professionnelles que personnelles.

Une carrière diversifiée

Ming Xi ne se contente pas de défiler et de poser pour des campagnes. Elle a su diversifier sa carrière en se lançant dans différents projets. Elle a notamment été l’égérie de nombreuses marques, dont Victoria’s Secret, pour qui elle a défilé plusieurs années consécutives. Elle a également fait ses premiers pas dans le cinéma, apparaissant dans le film « Warrior’s Gate » produit par Luc Besson. De la mode à la beauté en passant par la culture, Ming Xi est une véritable entrepreneuse.

Une vie personnelle épanouie

Enfin, côté vie privée, Ming Xi a trouvé un équilibre harmonieux entre sa carrière de mannequin ultra-demandée et sa vie personnelle. En juillet 2019, elle a épousé Mario Ho, avec qui elle a eu un fils nommé Ronaldo en octobre de la même année. Cette nouvelle étape de sa vie n’a en rien freiné sa carrière, prouvant qu’il est possible de concilier vie de famille et carrière internationale dans le monde de la mode.

À 33 ans, Ming Xi continue d’éblouir le monde et incarne l’essence même de la mannequin moderne : talentueuse, influente, mais aussi humaine. Sa présence à la Fashion Week de Parsi 2025 ne fait que confirmer son statut d’icône internationale.