Nabilla et son fils lancent un parfum qui va vous surprendre !

Nabilla Benattia, icône des réseaux sociaux et entrepreneure accomplie, ajoute une nouvelle corde à son arc : celle de créatrice de parfum. Dans une publication Instagram pleine de douceur, elle a présenté « Mimi », une fragrance qu’elle décrit comme « un petit trésor pensé pour les enfants et inspiré par leur tendresse et leur joie ». La photo qui accompagne cette annonce montre Nabilla rayonnante, son fils Milann sur les épaules, symbole d’un lien profond et sincère qui a inspiré ce projet unique.

Un parfum né de l’amour et de la tendresse

Avec « Mimi », Nabilla plonge dans l’univers de la parfumerie avec une démarche personnelle et authentique. Elle explique : « Créer Mimi avec mon fils Milann a été une aventure extraordinaire ». Ce parfum, pensé pour les enfants, est une ode à la douceur et à la joie de vivre. La star a voulu capturer dans une fragrance les émotions et les moments précieux qu’elle partage avec son fils, faisant de « Mimi » un véritable hommage à la complicité parent-enfant.

Une fragrance pensée pour les enfants

Nabilla innove en proposant un parfum conçu spécialement pour les plus jeunes. Avec des notes légères et réconfortantes, « Mimi » est pensé pour « refléter l’innocence et la pureté de l’enfance ». Ce choix audacieux et original montre la volonté de Nabilla de créer un produit qui touche le cœur des familles.

La description qu’elle partage sur Instagram laisse transparaître toute la fierté et l’émotion derrière ce projet : « Ce parfum, c’est notre petit trésor ». Une démarche qui résonne avec son rôle de maman et sa volonté de partager des moments de bonheur simple avec sa communauté.

Une présentation tout en tendresse

La photo qui accompagne cette annonce ne pouvait pas être plus symbolique. On y voit Nabilla, rayonnante et naturelle, portant son fils Milann sur ses épaules. Ce cliché illustre parfaitement l’essence de « Mimi » : une union entre amour, simplicité et authenticité. La légende de la publication, emplie de sincérité, a touché le cœur de ses abonnés, qui n’ont pas tardé à réagir.

Un projet qui séduit déjà sa communauté

Les commentaires sous la publication témoignent de l’engouement que ce projet suscite. De nombreux.ses fans saluent cette initiative, la qualifiant de « magnifique idée » et soulignant l’aspect unique et touchant du concept. Certain.e.s partagent également leur impatience de découvrir cette fragrance inspirée par l’amour parental.

Avec « Mimi », Nabilla montre une fois de plus qu’elle est bien plus qu’une influenceuse. Elle continue d’explorer de nouveaux horizons tout en restant fidèle à ses valeurs et à son rôle de maman. Ce parfum, qu’elle décrit comme un « petit trésor », s’inscrit dans sa démarche de créer des produits qui reflètent sa personnalité et sa vision de la vie.

En lançant cette fragrance, Nabilla invite les parents à partager des moments d’amour et de complicité avec leurs enfants, tout en proposant une création unique qui, à l’image de son fils, respire la joie et la tendresse. Une aventure qui promet de séduire les familles et de laisser une empreinte parfumée dans leur quotidien.