Surprise au Musée Grévin : une célébrité des réseaux sociaux fait son entrée en cire !

Le Musée Grévin, célèbre pour ses statues de cire immortalisant les plus grandes icônes, a accueilli le 3 décembre 2024 une invitée qui bouscule les codes : Léna Situations. De son vrai nom Léna Mahfouf, la créatrice de contenus qui cartonne sur les réseaux sociaux, a dévoilé sa propre statue de cire lors d’un événement à la fois émouvant et glamoureux. Retour sur ce moment mémorable et le parcours de cette jeune femme qui inspire une génération entière.

Une carrière marquante, gravée dans la cire

Il y a 12 ans, une adolescente de 15 ans lançait son premier blog dédié à la mode. Sans le savoir, elle venait de poser la première pierre d’un empire digital. En 2017, Léna Mahfouf ouvre une chaîne YouTube qui propulse sa popularité à des sommets insoupçonnés. Avec son ton authentique et son regard bienveillant sur les challenges de la vie, Léna capte l’attention de millions de fans. Aujourd’hui, elle incarne une nouvelle génération de figures publiques : celles qui bâtissent leur notoriété à coups de créativité, de sincérité et d’algorithmes bien maîtrisés.

Et voilà qu’à 27 ans, Léna reçoit un honneur rarissime pour une influenceuse : entrer au Musée Grévin, un lieu qui, depuis 1882, célèbre les personnalités qui ont marqué leur époque. Si on lui répète souvent que le métier d’influenceur.se est éphémère, cette consécration semble lui répondre tout autrement. Comme elle l’a confié en riant : « Bienvenue, vous êtes maintenant immortelle ! ».

Une statue 100 % fidèle à son image

Ce n’est pas qu’une statue : c’est une ode à son parcours et à son identité. Créée par le sculpteur Laurent Mallamaci, la statue de cire de Léna ne laisse rien au hasard. Ses boucles naturelles, qu’elle revendique avec fierté, sont là pour rappeler un tournant clé de sa vie. « Ma carrière est plus belle, ma vie va mieux depuis que j’ai mes cheveux naturels », a confié Léna au micro du média Konbini. Une affirmation qui résonne auprès de ses fans, qui voient en elle une figure d’acceptation de soi et de fierté culturelle.

Côté tenue, le choix est tout aussi significatif. La statue arbore une pièce issue de « Le Dressing », sa propre collection signée « Hôtel Mahfouf », sa marque lifestyle qui mêle mode et art de vivre. Une manière subtile mais puissante de montrer qu’elle s’habille littéralement et symboliquement selon ses propres règles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lena Situations (@lenamahfouf)

Une pionnière au Musée Grévin

Léna rejoint ainsi une liste prestigieuse de personnalités figées dans la cire, mais elle se démarque par son parcours atypique. Après Squeezie, son compère du monde de l’influence, elle devient la première femme issue des réseaux sociaux à être représentée au Musée Grévin. Un signe fort de reconnaissance pour une industrie souvent sous-estimée, mais qui joue un rôle majeur dans la culture populaire actuelle.

Léna n’a d’ailleurs pas manqué de célébrer ce moment historique, tout en rendant hommage sur son compte Instagram aux personnes qui l’ont soutenue. « Merci à vous, ceux de passage qui regarde de temps en temps ou ceux qui sont assidûment présents depuis quasi-10 ans. (…) Merci de m’héberger dans vos écrans (…) de continuer de transmettre le +=+ dans vos vies. (…) Ce chemin, on l’a construit ensemble. (…) Vive l’internet français », explique-t-elle. Un message touchant pour ses fans !

L’entrée de Léna au Musée Grévin n’est pas seulement un coup de projecteur sur sa carrière, mais aussi sur l’impact plus large de la culture digitale. Elle montre que le métier de créateur.rice de contenus est bien plus qu’un phénomène passager. C’est une façon de connecter les gens, de briser les tabous et de donner une voix aux personnes qui n’en avaient pas toujours. Avec son ton décontracté, Léna prouve qu’on peut réussir tout en restant fidèle à soi-même. Entre conseils de mode, anecdotes sur la vie et réflexions profondes sur le bien-être mental, elle a su transformer son authenticité en véritable force.

Alors, que réserve l’avenir pour Léna Mahfouf, éternelle « Léna Situations » ? Si sa personne est désormais gravée dans la cire, une chose est sûre : elle ne compte pas s’arrêter là. Et franchement, on a hâte de voir la suite !