« Une vraie princesse » : cette idole de K-pop rayonne pendant son sport

Daniel, ex-membre du groupe K-pop NewJeans, fait de nouveau parler d’elle. Cette fois, ce n’est ni sur scène, ni devant les caméras, mais en pleine séance de sport au petit matin. Sur les réseaux sociaux, plusieurs clichés d’elle courant le long du fleuve Han à Séoul ont rapidement circulé. Au naturel, dans une tenue de sport simple, l’artiste dégage une élégance qui suscite l’admiration de ses fans. Beaucoup saluent surtout sa détermination à relever un nouveau défi sportif : une course de 10 kilomètres.

Une idole engagée, même loin de la scène

Depuis l’annonce de la suspension de ses activités avec NewJeans, Daniel avait peu été vue en public. Ces images révèlent alors une nouvelle facette d’elle : celle d’une jeune femme qui reprend le contrôle de son corps, de son rythme, et qui choisit d’avancer à sa manière.

danielle is truly the prettiest running girl pic.twitter.com/471gOoModZ — nia (@ranwjns) August 15, 2025

Un défi sportif, un message fort

C’est Sean, personnalité engagée dans le sport et la philanthropie en Corée du Sud, qui a partagé les photos sur Instagram. Il y décrit une séance de course à pied de 8,15 kilomètres avec Daniel et l’entraîneuse Lee Yeon-jin, spécialisée en course et entraînement musculaire. Sean précise que Daniel s’est fixée un objectif : participer à sa première course officielle de 10 kilomètres.

[250811] Jinusean IG Update with #DANIELLE & Park Bogum Also I noticed, Danielle’s VO2 max is 52 according to her Garmin watch — which is extremely high🙂‍↔️ Meaning she has a very strong cardiovascular build and athleticism💪 pic.twitter.com/l7QAPkELVa — NJZNEWS🇰🇷 (@newjeansnews_) August 11, 2025

Loin du glamour habituel associé à la K-pop, cette activité sportive montre une idole dans un contexte quotidien, sans maquillage, concentrée sur son bien-être physique et mental. Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas manqué de remarquer cette authenticité. « Même en courant, elle ressemble à une princesse », lit-on dans de nombreux commentaires sur X (ex-Twitter).

Ce type de formulation, bien que flatteuse, peut toutefois aussi invisibiliser l’effort réel derrière l’image. Car au-delà du style ou de l’élégance, ce que Daniel incarne ici, c’est une reprise de pouvoir sur son corps et son image – dans un univers où les idoles féminines sont souvent soumises à des standards irréalistes de perfection et à des rythmes d’activité intense.

HER PERFECT POSTURE 😭 she truly is a princess im going to pass away pic.twitter.com/4PleTnR58Y — 🦋 (@njzfaerie) August 18, 2025

Une période de transition maîtrisée

Daniel traverse actuellement une phase délicate de sa carrière. En novembre 2024, elle a annoncé vouloir mettre fin à son contrat avec l’agence ADOR lors d’une conférence de presse organisée en urgence avec les autres membres de NewJeans. Depuis, les tensions juridiques entre les artistes et leur agence ont conduit à une suspension partielle de ses activités.

Plutôt que de se retirer complètement de l’espace public, Daniel choisit de s’exprimer autrement. Sa participation à une activité collective, sportive, cadrée par des objectifs personnels, envoie un message clair : elle reste présente, autonome, et active dans ses choix.

Ce changement de registre permet aussi de redéfinir ce que signifie être une idole féminine en 2025 : on peut s’éloigner des projecteurs tout en restant inspirante, se montrer sans artifice tout en affirmant son image, privilégier le soin de soi sans perdre son aura.

L’impact symbolique pour les fans

Pour de nombreuses fans – et particulièrement les jeunes femmes -, Daniel devient une figure de transition. Elle n’est plus uniquement la chanteuse de « Hype Boy » ou « Ditto » ; elle est aussi une jeune adulte qui traverse des conflits professionnels, qui prend soin de sa santé, et qui se projette dans de nouveaux défis.

Le fait qu’elle partage (même indirectement) son cheminement sportif est perçu comme une source de motivation : courir pour soi, se fixer des objectifs réalisables, se reconnecter à son corps. Dans l’univers hyper-codé de la K-pop, cette démarche personnelle prend une dimension politique subtile, mais bien réelle.

Elle rappelle aussi que le sport peut être un terrain d’émancipation pour les femmes : un espace où l’on apprend à se faire confiance, à s’écouter, et à avancer selon ses propres règles.

Daniel (de NewJeans) continue ainsi de fasciner, non pas pour se conformer à une image idéale, mais parce qu’elle en propose une nouvelle. Même en dehors des studios, même en courant tôt le matin, elle incarne une forme de puissance tranquille, de confiance en soi, et de liberté. Une icône ? Oui, mais une icône en mouvement.