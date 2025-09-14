« Elle vieillit à l’envers » : à 39 ans, Lindsay Lohan fait réagir

Lindsay Lohan continue de faire parler d’elle, non pas pour ses rôles au cinéma cette fois, mais pour son apparence. L’actrice, mannequin et chanteuse américaine a dernièrement été aperçue à New York, et les internautes n’en reviennent toujours pas : « Elle ne vieillit pas, elle rajeunit ! », peut-on lire dans de nombreux commentaires sur X et Instagram.
Une apparition remarquée
La star de la comédie fantastique « Freaky Friday : Dans la peau de ma mère » s’est rendue à un événement privé organisé par Fendi au restaurant Chez Fifi, pour célébrer l’iconique sac Spy de la marque. Pour l’occasion, Lindsay Lohan arborait un look noir élégant : robe pull courte avec finition en fourrure, bottes hautes assortis et mise en beauté naturelle. Un style maîtrisé, qui a immédiatement attiré l’attention des photographes… et des réseaux sociaux.
Voir cette publication sur Instagram
Une transformation qui intrigue
Depuis plusieurs mois, l’actrice enchaîne les apparitions publiques dans le cadre de la promotion de « Freakier Friday », la suite très attendue de la comédie culte sortie en 2003. Ce sont surtout ses traits visiblement « lisses » qui interpellent le public. Bien que certaines personnes aient spéculé sur d’éventuelles interventions esthétiques, Lindsay Lohan a toujours nié avoir eu recours à la chirurgie plastique, préférant mettre en avant une routine de soin, un « mode de vie plus sain » et une maternité qui, selon elle, l’ont « transformée de l’intérieur ».
Voir cette publication sur Instagram
Les réseaux sociaux s’emballent
Sur TikTok, Instagram ou encore X (ex-Twitter), les réactions se multiplient néanmoins toujours, surtout après les images de son récent passage à New York : « C’est quoi son secret ? Elle est radieuse ! », « Lindsay Lohan à 38 ans ? Je veux vieillir comme elle », « Elle a l’air plus jeune que dans les années 2000 ! », « Elle vieillit à l’envers ».
Une chose est sûre : Lindsay Lohan semble bel et bien de retour sous les projecteurs – et plus lumineuse que jamais.