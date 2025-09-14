« Elle vieillit à l’envers » : à 39 ans, Lindsay Lohan fait réagir

Lindsay Lohan continue de faire parler d’elle, non pas pour ses rôles au cinéma cette fois, mais pour son apparence. L’actrice, mannequin et chanteuse américaine a dernièrement été aperçue à New York, et les internautes n’en reviennent toujours pas : « Elle ne vieillit pas, elle rajeunit ! », peut-on lire dans de nombreux commentaires sur X et Instagram.

Une apparition remarquée

La star de la comédie fantastique « Freaky Friday : Dans la peau de ma mère » s’est rendue à un événement privé organisé par Fendi au restaurant Chez Fifi, pour célébrer l’iconique sac Spy de la marque. Pour l’occasion, Lindsay Lohan arborait un look noir élégant : robe pull courte avec finition en fourrure, bottes hautes assortis et mise en beauté naturelle. Un style maîtrisé, qui a immédiatement attiré l’attention des photographes… et des réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Une transformation qui intrigue

Depuis plusieurs mois, l’actrice enchaîne les apparitions publiques dans le cadre de la promotion de « Freakier Friday », la suite très attendue de la comédie culte sortie en 2003. Ce sont surtout ses traits visiblement « lisses » qui interpellent le public. Bien que certaines personnes aient spéculé sur d’éventuelles interventions esthétiques, Lindsay Lohan a toujours nié avoir eu recours à la chirurgie plastique, préférant mettre en avant une routine de soin, un « mode de vie plus sain » et une maternité qui, selon elle, l’ont « transformée de l’intérieur ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Les réseaux sociaux s’emballent

Sur TikTok, Instagram ou encore X (ex-Twitter), les réactions se multiplient néanmoins toujours, surtout après les images de son récent passage à New York : « C’est quoi son secret ? Elle est radieuse ! », « Lindsay Lohan à 38 ans ? Je veux vieillir comme elle », « Elle a l’air plus jeune que dans les années 2000 ! », « Elle vieillit à l’envers ».

Une chose est sûre : Lindsay Lohan semble bel et bien de retour sous les projecteurs – et plus lumineuse que jamais.