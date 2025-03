En plumes dorées, l’incroyable robe de cette mannequin égyptienne

Si la mode était un conte de fées, Imaan Hammam en serait la reine. La mannequin néerlandaise d’origine égypto-marocaine, icône de la diversité et du glamour, a une nouvelle fois réussi l’exploit de captiver le monde entier avec une apparition à couper le souffle. Lors de la célèbre soirée Vanity Fair 2025, elle a débarqué sur le tapis rouge vêtue d’une robe digne d’une déesse. Son secret ? Une création spectaculaire en plumes dorées, véritable ode à l’élégance et à la confiance en soi.

Une robe dorée qui fait rêver

Imaginez un instant une robe qui semble capturer la lumière, jouer avec les reflets et caresser la silhouette comme une seconde peau. C’est exactement l’effet qu’a produit la tenue d’Imaan Hammam. Conçue par la maison Balmain, cette robe courte magistrale est un mélange parfait entre sophistication et audace. L’effet plumes dorées créait un mouvement fluide et envoûtant à chacun de ses pas. Une vraie sirène des temps modernes, qui ne nage pas mais plane au-dessus du tapis rouge.

Une mise en valeur de la beauté naturelle

Ce qui rendait cette apparition encore plus magique, c’était la manière dont la robe épousait parfaitement la silhouette rayonnante d’Imaan. Ni trop serrée, ni trop ample, elle mettait en valeur son corps tout en lui laissant une liberté de mouvement absolue. Parce que oui, le confort et le style peuvent parfaitement cohabiter !

Côté mise en beauté, la mannequin a opté pour un maquillage lumineux, avec un glow subtil sur les pommettes et une bouche nude. Ses cheveux, laissés au naturel en chignon, ajoutaient à cette allure de déesse décontractée, qui sait qu’elle n’a rien à prouver, juste à briller.

Un tapis rouge conquis

Si les tapis rouges sont des arènes où les stars rivalisent d’originalité, Imaan Hammam a clairement remporté la mise. Les flashs des photographes se sont déchaînés, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les commentaires ? « Divine », « spectaculaire », « une déesse venue d’une autre galaxie ». On ne peut qu’approuver. Sa robe n’était pas qu’une simple tenue, mais un message puissant : la mode est un art et Imaan en est une muse incontournable.

Une ascension fulgurante dans l’industrie de la mode

Ce qui rend cette apparition encore plus significative, c’est ce qu’Imaan Hammam représente. Avec cette robe, elle incarne une femme libre, audacieuse, fière de ses origines et consciente de son influence. Une femme qui réinvente les codes de la mode et qui prouve que l’on peut être à la fois élégante, impactante et stylée.

La soirée Vanity Fair post-Oscars est déjà un événement mythique, mais cette édition 2025 restera gravée dans les mémoires, en grande partie grâce à cette apparition féérique d’Imaan Hammam. La mode est un jeu, un spectacle, une émotion à part entière. Et ce soir-là, elle a remporté tous les trophées du style, sans avoir besoin d’une statuette dorée en main.