Lucy Liu captive une fois de plus le public avec son élégance naturelle et son charisme intemporel. L’actrice américaine a fait sensation dernièrement lors de l’édition 2025 du Festival du film de Tribeca, où elle est apparue vêtue d’une robe signée Chanel, à la fois raffinée et subtilement audacieuse.

Une apparition remarquée au Chanel x Tribeca

L’événement, organisé en collaboration entre la maison Chanel et le Festival de Tribeca, célèbre « les histoires qui façonnent le cinéma contemporain ». Lucy Liu y a assisté en tant qu’invitée d’honneur, et sa tenue n’a pas manqué d’attirer les regards. Elle portait une robe élégante à la texture légère et à la transparence maîtrisée dans le bas, une création de la maison Chanel, qui allie modernité et classicisme.

Installée dans un décor chaleureux, entourée de livres et d’objets artistiques, l’actrice a posé avec assurance et sérénité, incarnant parfaitement l’esprit de l’événement. Son look, coiffé par Marcos Santini et maquillé par Grace Ahn, s’est rapidement imposé comme l’un des plus remarqués de la soirée.

Une icône de style affirmée

Connu pour ses rôles dans « Charlie’s Angels », « Kill Bill » ou encore la série « Elementary », Lucy Liu s’est toujours démarquée par une élégance discrète, jamais ostentatoire. À travers cette apparition, elle rappelle que le style n’a pas d’âge et que la confiance en soi reste l’élément le plus puissant d’une tenue.

Sur Instagram, l’actrice a partagé la photo avec la légende : « Dressed for the stories that shape us—Tribeca x Chanel ». Une phrase qui résume parfaitement l’intention de l’événement et l’engagement de Lucy Liu dans les milieux artistiques.

Une vague de réactions enthousiastes

Sa publication a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, cumulant des milliers de mentions « j’aime » et de commentaires élogieux. Les internautes saluent autant sa beauté que son élégance intemporelle : « Toujours aussi belle », « Une véritable muse », « L’incarnation du chic », peut-on lire en commentaires.

En choisissant de collaborer avec Chanel pour cet événement artistique, Lucy Liu envoie aussi un message sur l’importance de soutenir des initiatives culturelles portées par des voix diverses. L’événement Chanel x Tribeca célèbre en effet les récits, les auteurs, et les artistes qui façonnent notre imaginaire collectif.

La présence de l’actrice lors de l’édition 2025 du Festival du film de Tribeca souligne ainsi l’importance de la transmission culturelle et du respect des trajectoires individuelles dans le monde du cinéma. Plus qu’un moment de mode, cette apparition de Lucy Liu est aussi une déclaration sur la grâce, l’indépendance et la force des femmes dans l’industrie créative.