Cette rappeuse enflamme son 33e anniversaire en robe sculptante

Léa Michel
@iamcardib/Instagram

Pour fêter son 33ᵉ anniversaire, Cardi B a prouvé une fois de plus qu’elle savait mêler glamour et audace. Enceinte de son quatrième enfant, la rappeuse, chanteuse et actrice américaine a célébré l’événement dans une tenue signée AndréDNA, qui a embrasé les réseaux sociaux.

Une robe sculptante qui sublime sa silhouette

Pour marquer le coup, Cardi B est apparue dans une robe longue couleur bordeaux, entièrement composée de découpes et de bandes croisées, mettant en valeur son ventre arrondi. Cette création sur mesure, confectionnée en une seule journée par la maison new-yorkaise AndréDNA, jouait sur les effets de transparence et d’architecture de la silhouette. Entourée de roses et de ballons, la rappeuse a partagé sur Instagram des clichés où elle irradie d’assurance et de glamour.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Cardi B (@iamcardib)

Des accessoires de haute couture

Pour compléter ce look, Cardi B a misé sur des bracelets Jean Paul Gaultier, des bagues Le Vian Jewelry et une paire de talons Aquazzura, le tout rehaussé d’une touche d’éclat propre à l’univers de la rappeuse. Son styliste, Kollin Carter, a reçu les félicitations du créateur AndréDNA : « Elle est absolument splendide ! Vous croyez que j’ai fait cette robe en un jour ?! », a-t-il écrit sur Instagram.

La « Jesus year » selon Cardi B

Dans un message adressé à ses fans, Cardi B a qualifié ses 33 ans de « Jesus year » – une année de renouveau et de reconnaissance spirituelle. « Je me sens bénie et protégée… 33 est vraiment une année spéciale », confiait-elle, remerciant ceux qui l’ont soutenue tout au long de sa carrière.

Connue pour repousser les codes, la rappeuse Cardi B continue ainsi d’imposer son style affirmé tout au long de sa grossesse. Après avoir marqué les esprits à la Fashion Week de Paris, elle confirme son statut d’icône de mode moderne : entre empowerment, excentricité et élégance couture.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
