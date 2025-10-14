Angel Reese, la basketteuse américaine qui va défiler pour Victoria’s Secret

La basketteuse américaine Angel Reese passe du parquet au podium en devenant la première joueuse professionnelle à marcher sur le célèbre défilé Victoria’s Secret. Cette nouvelle expérience est un pas symbolique pour la marque et une consécration pour l’athlète, qui incarne puissance, style et modernité.

Un tournant historique pour Victoria’s Secret

Depuis sa création en 2001, le défilé Victoria’s Secret a longtemps été réservé à des mannequins exclusivement issus du monde de la mode. L’arrivée d’Angel Reese, joueuse vedette des Chicago Sky, marque une évolution majeure vers l’inclusion de profils plus divers, notamment dans le domaine sportif. Son entrée sur la scène new-yorkaise le 15 octobre 2025 est saluée comme un symbole fort du changement culturel de la marque.

Angel Reese : de l’arène sportive à la piste glamour

Surnommée « Bayou Barbie », Angel Reese est reconnue pour son aisance et sa détermination sur les terrains de basket. Sa silhouette athlétique et son charisme naturel font d’elle une figure inspirante au-delà du sport. Son passage au défilé Victoria’s Secret est une manière pour elle de célébrer les corps d’athlètes peu montrés dans le milieu de la mode.

Réactions et impacts

L’annonce a suscité un immense enthousiasme sur les réseaux sociaux, y compris parmi ses coéquipières de la WNBA, et a remis Victoria’s Secret au cœur de l’actualité mode avec un message célébrant diversité et authenticité. Ce mélange inédit d’athlétisme et de glamour promet d’ouvrir la voie à de nouvelles représentations sur les podiums.

Angel Reese porte ainsi un message d’empowerment, montrant que la beauté se décline dans toutes les formes, avec un pied tant sur le terrain que sur le podium. Son parcours incarne à la fois le dynamisme du sport et l’évolution des codes de la mode contemporaine.