Angel Reese, la basketteuse américaine qui va défiler pour Victoria’s Secret

Fabienne Ba.
@angelreese5/Instagram

La basketteuse américaine Angel Reese passe du parquet au podium en devenant la première joueuse professionnelle à marcher sur le célèbre défilé Victoria’s Secret. Cette nouvelle expérience est un pas symbolique pour la marque et une consécration pour l’athlète, qui incarne puissance, style et modernité.

Un tournant historique pour Victoria’s Secret

Depuis sa création en 2001, le défilé Victoria’s Secret a longtemps été réservé à des mannequins exclusivement issus du monde de la mode. L’arrivée d’Angel Reese, joueuse vedette des Chicago Sky, marque une évolution majeure vers l’inclusion de profils plus divers, notamment dans le domaine sportif. Son entrée sur la scène new-yorkaise le 15 octobre 2025 est saluée comme un symbole fort du changement culturel de la marque.

Angel Reese : de l’arène sportive à la piste glamour

Surnommée « Bayou Barbie », Angel Reese est reconnue pour son aisance et sa détermination sur les terrains de basket. Sa silhouette athlétique et son charisme naturel font d’elle une figure inspirante au-delà du sport. Son passage au défilé Victoria’s Secret est une manière pour elle de célébrer les corps d’athlètes peu montrés dans le milieu de la mode.

Réactions et impacts

L’annonce a suscité un immense enthousiasme sur les réseaux sociaux, y compris parmi ses coéquipières de la WNBA, et a remis Victoria’s Secret au cœur de l’actualité mode avec un message célébrant diversité et authenticité. Ce mélange inédit d’athlétisme et de glamour promet d’ouvrir la voie à de nouvelles représentations sur les podiums.

Angel Reese porte ainsi un message d’empowerment, montrant que la beauté se décline dans toutes les formes, avec un pied tant sur le terrain que sur le podium. Son parcours incarne à la fois le dynamisme du sport et l’évolution des codes de la mode contemporaine.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
« Je me sentais très mal dans ma peau » : la fille de Michael Jackson se confie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Je me sentais très mal dans ma peau » : la fille de Michael Jackson se confie

Paris Jackson, autrice-compositrice-interprète, actrice, mannequin et fille de Michael Jackson, s'est livrée à Fashion Magazine sur une question...

« Ce sont des vêtements d’hommes » : à 57 ans, Julia Roberts réinvente le costume

Julia Roberts a encore frappé fort sur le tapis rouge du BFI London Film Festival. L'actrice et productrice...

« Elle redéfinit l’élégance » : à 58 ans, Nicole Kidman sublime dans une robe près du corps

L'actrice, productrice, chanteuse et réalisatrice australo-américaine Nicole Kidman captive une fois de plus la toile avec une apparition...

« Qu’est-ce qu’elle a grossi » : cette chanteuse prise pour cible à cause d’une vieille vidéo

Une ancienne vidéo montrant Lola Young avant sa célébrité, diffusée par le festival de musique The Great Escape,...

À 69 ans, Kris Jenner ose le blond platine et divise les fans

Kris Jenner, la célèbre matriarche du clan Kardashian-Jenner, a décidé de changer radicalement de look en adoptant un...

Cette vidéo du prince William qui fond en larmes fait le tour du monde

Lors d’une rencontre filmée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre, le...